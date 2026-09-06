Fiesta descontrolada: recordaron cómo fue el casamiento de Marcelo Tinelli con Paula Robles
Durante su paso por "PH: Podemos hablar", el actor contó una anécdota sobre el casamiento de Marcelo Tinelli con Paula Robles. Los detalles.
En el marco de su paso por "PH: Podemos Hablar", el clásico ciclo de Telefe, el Turco Naim protagonizó uno de los momentos más entretenidos de la noche durante la sección dedicada a repelar anécdotas de fiestas insólitas o bizarras. Si bien la consigna ya había dejado revelaciones previas por parte de figuras como el Chino Leunis y Carmen Barbieri, quienes compartieron sus vivencias en diversos festejos, el humorista acaparó la atención del estudio al remontarse al casamiento de Marcelo Tinelli con Paula Robles.
Con el estilo descontracturado que lo caracteriza, el actor rememoró los detalles de aquella emblemática celebración. "Yo fui al casamiento de Tinelli", explicó ganando la atención de todos.
Entre las diversas postales de la jornada, el exintegrante de "VideoMatch" hizo hincapié en el desarrollo del evento y en la particular secuencia de lecturas dedicadas a los novios durante la ceremonia.
Versos y psicología: los momentos más singulares de la fiesta de Marcelo Tinelli
Al momento de repasar los pasajes más llamativos del festejo, Naim destacó el marco emotivo y peculiarmente bizarro que rodeó a la pareja. Según relató en la mesa, uno de los pasajes más relevantes de la celebración tuvo lugar cuando el propio conductor tomó la palabra para recitarle un poema a Robles ante la mirada de todos los presentes aquella noche.
Sin embargo, el toque verdaderamente singular de la jornada llegó inmediatamente después, completando una secuencia que el actor consideró digna de recordar. Tras las palabras del novio, fue el turno de Jorge Bucay, quien se desempeñaba como el psicólogo de Tinelli.
El reconocido terapeuta se sumó a la dedicatoria leyendo un poema especialmente dirigido al matrimonio, coronando una escena inolvidable que el humorista revivió entre risas en la pantalla de Telefe. Aún así, no reveló detalles de lo que decía ese poema.
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