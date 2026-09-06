Fiesta descontrolada: recordaron cómo fue el casamiento de Marcelo Tinelli con Paula Robles

En el marco de su paso por "PH: Podemos Hablar", el clásico ciclo de Telefe, el Turco Naim protagonizó uno de los momentos más entretenidos de la noche durante la sección dedicada a repelar anécdotas de fiestas insólitas o bizarras. Si bien la consigna ya había dejado revelaciones previas por parte de figuras como el Chino Leunis y Carmen Barbieri, quienes compartieron sus vivencias en diversos festejos, el humorista acaparó la atención del estudio al remontarse al casamiento de Marcelo Tinelli con Paula Robles.