El nuevo parte médico sobre la salud de Joaquín Levinton: "Evolución positiva"
El vocalista de Turf permanece internado en el Hospital Fernández, tras sufrir un infarto mientras daba un show en Palermo.
El cantante Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio y debió ser asistido con urgencia en la madrugada de este viernes, generando total preocupación en sus seguidores una vez trascendida la noticia, aunque según la información publicada diariamente por la banda Turf, evoluciona favorablemente.
El músico se encuentra internado, le colocaron un stent y está fuera de peligro. Este sábado, el grupo difundió un nuevo parte médico, en donde indicaron que Joaquín "continúa evolucionando favorablemente en el Hospital Fernández".
"De continuar con esta evolución positiva, en los próximos días podría recibir el alta médica para continuar su recuperación en su hogar", indicaron en el mensaje difundido en redes sociales.
El cantante sufrió un infarto cuando daba un show en un bar de Palermo. Así lo confirmó el titular del Same, Alberto Crescenti, quien aseguró que el artista ya fue “compensado”.
El artista de 50 años se encontraba en un bar ubicado en la esquina de Dorrego y Conde, en Colegiales, cuando sintió un fuerte dolor en el pecho. Algo por lo cual se llamó a una ambulancia, y cuando ésta llegó al lugar los médicos lo revisaron y decidieron trasladarlo hacia el mencionado centro de salud.
Allí se le hicieron algunos estudios, dentro de los cuales se confirmó que Levinton había sufrido un infarto agudo de miocardio. En este sentido Crescenti, señaló que tras esto "con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención, se destapó la obstrucción en una de las arterias y este hombre está fuera de peligro".
El comunicado completo de Turf sobre Joaquín Levinton
"Queremos informar que Joaquín Levinton continúa evolucionando favorablemente en el Hospital Fernández, donde está siendo atendido de manera excelente por todo el equipo médico y el personal de la institución.
Actualmente se encuentra acompañado por su familia y de muy buen ánimo. De continuar con esta evolución positiva, en los próximos días podría recibir el alta médica para continuar su recuperación en su hogar.
Agradecemos profundamente las muestras de cariño, apoyo y buenos deseos que hemos recibido en este tiempo.
Muchas gracias por todo el amor que nos envían".
