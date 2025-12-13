El nuevo parte médico sobre la salud de Joaquín Levinton: "Evolución positiva"

Allí se le hicieron algunos estudios, dentro de los cuales se confirmó que Levinton había sufrido un infarto agudo de miocardio. En este sentido Crescenti, señaló que tras esto "con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención, se destapó la obstrucción en una de las arterias y este hombre está fuera de peligro".

El comunicado completo de Turf sobre Joaquín Levinton

"Queremos informar que Joaquín Levinton continúa evolucionando favorablemente en el Hospital Fernández, donde está siendo atendido de manera excelente por todo el equipo médico y el personal de la institución.

Actualmente se encuentra acompañado por su familia y de muy buen ánimo. De continuar con esta evolución positiva, en los próximos días podría recibir el alta médica para continuar su recuperación en su hogar.

Agradecemos profundamente las muestras de cariño, apoyo y buenos deseos que hemos recibido en este tiempo.

Muchas gracias por todo el amor que nos envían".