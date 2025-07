El nuevo terrible golpe de Paula Bernini en Neuquén: "¿Por qué me hice la canchera?"

Continuó explicando la situación: “La helada es tal que cuando subís, este puente resbala. Vamos a bajar con mucho cuidado, si estás en Junín de los Andes, tenés que venir al Puente Banana”. Sin embargo, justo cuando estaba por alcanzar el otro lado, perdió el equilibrio y cayó de cola al piso, provocando un impacto que se escuchó al aire.

La reacción de Paula Bernini y sus compañeros

Inmediatamente después de la caída, Paula Bernini reaccionó con humor. “Me maté, qué golpazo”, dijo entre risas, mientras su camarógrafo se acercaba para ayudarla. Entre risas y con una pizca de autocrítica, la periodista se preguntó: “¿Por qué me hice la canchera?”.

caida bernini

Aún recuperándose del golpe, agregó: “Qué golpazo me di, ¿sabés que me golpeé?, el culo”. Desde el estudio, sus compañeros no tardaron en bromear con la situación, sugiriendo que el momento probablemente aparecería en "Bendita", el programa conducido por Beto Casella.

“Avisaste que era traicionero. Puente Bernini se llama ahora”, expresaron sus colegas de TN, destacando la premonición de la notera y bautizando humorísticamente el puente con su nombre. El incidente, aunque un percance en vivo, se convirtió en un momento de distensión y risas para los televidentes y el equipo del noticiero.