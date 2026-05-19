Telefe levanta Gran Hermano en la previa al repechaje: los motivos

Todos los exparticipantes que se anotaron al repechaje

Brian

carlota

Carmiña

Franco Grecia

Kennys

La Maciel

Lola

Lolo

Martín

Mavinga

Nazareno

Nick

Tomy

Yipio

Cabe señalar que el hecho de que ingresen 13 personas (9 nuevos y 4 exjugadores) no implica ningún cambio en la fecha de finalización de Gran Hermano. Santiago del Moro ya se encargó de aclarar que esto no afecta a la duración de esta temporada, de manera que se esperan eliminaciones de más de una persona en varias oportunidades.

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A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada - "El Repechaje"

La gala de repechaje en Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.