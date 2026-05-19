Telefe levanta Gran Hermano en la previa al repechaje: los motivos
Gran Hermano Generación Dorada se prepara para un cambio sustancial en el juego, pero las modificaciones en la grilla del canal siembran dudas.
Gran Hermano Generación Dorada vive momentos emocionantes tras la eliminación de Danelik Galazán, la última participante en salir antes del repechaje que tendrá lugar en el reality de Telefe este miércoles 21 de mayo. Ahora, se viene un cambio sustancial en el juego y los concursantes deberán adaptarse.
Llega el repechaje a GH: ingresarán nueve participantes nuevos, dos exparticipantes por votación y dos exparticipantes por Golden Ticket.
Ahora bien, este martes Telefe levantó la gala habitual del certamen de convivencia debido a los compromisos de transmisión deportiva que tiene el canal: Boca se mide con Cruzeiro en un partido clave para el Xeneize y su permanencia en la Copa Libertadores.
Por esa razón, los fanáticos de Gran Hermano deberán esperar al miércoles para una gala que, seguramente, sacudirá a todos.
Todos los exparticipantes que se anotaron al repechaje
- Brian
- carlota
- Carmiña
- Franco Grecia
- Kennys
- La Maciel
- Lola
- Lolo
- Martín
- Mavinga
- Nazareno
- Nick
- Tomy
- Yipio
Cabe señalar que el hecho de que ingresen 13 personas (9 nuevos y 4 exjugadores) no implica ningún cambio en la fecha de finalización de Gran Hermano. Santiago del Moro ya se encargó de aclarar que esto no afecta a la duración de esta temporada, de manera que se esperan eliminaciones de más de una persona en varias oportunidades.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada - "El Repechaje"
La gala de repechaje en Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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