El nuevo trabajo de Valentina Cervantes tras su dolorosa ruptura con Enzo Fernández

Por supuesto, los nuevos horizontes nunca son fáciles, especialmente para las exparejas de los futbolistas, dado que dejan todo por acompañar el sueño de sus esposos, tal como fue el caso de Camila Mayan con Alexis Mac Allister.

Por esta razón, sorprendió el camino que emprenderá de ahora en más Valentina y que fue confirmado por Fede Bongiorno, el panelista de LAM: "Firmó con la reconocida agencia de modelos y talentos argentina, Multitalent", aseguró el joven en su cuenta de X.

De esta manera, el también streamer asegura que podremos ver a la ex de Enzo Fernández modelar de las diferentes maneras posibles, en busca de un nuevo porvenir que, por supuesto, no incluye al padre de sus hijos.

El noble posteo de Valentina Cervantes tras separarse de Enzo Fernández

Con un texto con fondo negro, la joven comenzó escribiendo en su Instagram: "Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro". Luego, agregó: "Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos".

"Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta", continuó Cervantes y cerró con un pedido: "No quieran crear guerras donde no las hay", dejando en claro que, pese al dolor, la ruptura fue en buenos términos.

