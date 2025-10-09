El nuevo y ardiente lanzamiento de Tini Stoessel: "Una noche más"
En su renacer como artista, la talentosa intérprete de "Universidad" estrenó una nueva canción este jueves con un video que dará qué hablar. Mirá.
Tras su reciente lanzamiento de "Hasta que me enamoro" junto a su amiga María Becerra, la exitosa Tini Stoessel sorprendió este jueves a sus fanáticos con el estreno de "Una noche más", su nueva canción en solitario. La misma cuenta con un ardiente video que protagoniza la artista y el actor Jorge López, reconocido por haber sido parte de la serie española "Élite".
Además, López coprotagonizó la serie dramática de Disney+ llamada "Quebranto" junto a la cantante y se cree que, desde entonces, han cosechado una estrecha amistad que los ha llevado a colaborar en este proyecto musical de la argentina.
"Una noche más" habla de una relación furtiva que está marcada por los recuerdos de lo que un día fue. Mientras el personaje de López es un hombre que llega a una cena con su pareja, Tini se muestra seductora y le recuerda las noches que han vivido juntos.
Video oficial de "Una noche más" - Tini Stoessel
Letra de "Una noche más" - Tini Stoessel
No pregunto qué ha pasado porque ya me sé muy bien la respuesta
Y aunque estés con la que a mí me detesta
No he olvidado y por eso te tengo una propuesta
Te quiero dar una noche más
Para acordarnos otra vez de nosotros
Aunque mañana amanezcamo' con otros
Yo solo pienso en ti cuando me toco
Te quiero dar una noche más
Aunque tú y yo nos comamos a escondidas
Bebé, mis sábanas nunca te olvidan
Yo solo pienso en ti cuando me toco
Te quiero dar una noche más
Una noche más
Te quiero dar una noche más
De las que no se deben, pero se necesitan
De las que no se pueden, pero sé que te excitan
Yo no le digo a nadie, pero pago la cita
Por si mira el resumen, que no salga en tu Visa
Y nadie en Buenos Aire' lo sabe
Tú y yo disimulamos tan bien
Lo que a mí me pasa, a vos también
Me querés dar una noche más
Para acordarnos otra vez de nosotros
Aunque mañana amanezcamo' con otros
Yo solo pienso en ti cuando me toco
Te quiero dar una noche más
Aunque tú y yo nos comamos a escondidas
Bebé, mis sábanas nunca te olvidan
Yo solo pienso en ti cuando me toco
Te quiero dar una noche más
TINI, TINI, TINI
Una noche más
Yeah, yeah
Te quiero dar una noche más
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario