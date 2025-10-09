MinutoUno

El nuevo y ardiente lanzamiento de Tini Stoessel: "Una noche más"

En su renacer como artista, la talentosa intérprete de "Universidad" estrenó una nueva canción este jueves con un video que dará qué hablar. Mirá.

El nuevo y ardiente lanzamiento de Tini Stoessel: Una noche más

Tras su reciente lanzamiento de "Hasta que me enamoro" junto a su amiga María Becerra, la exitosa Tini Stoessel sorprendió este jueves a sus fanáticos con el estreno de "Una noche más", su nueva canción en solitario. La misma cuenta con un ardiente video que protagoniza la artista y el actor Jorge López, reconocido por haber sido parte de la serie española "Élite".

Además, López coprotagonizó la serie dramática de Disney+ llamada "Quebranto" junto a la cantante y se cree que, desde entonces, han cosechado una estrecha amistad que los ha llevado a colaborar en este proyecto musical de la argentina.

"Una noche más" habla de una relación furtiva que está marcada por los recuerdos de lo que un día fue. Mientras el personaje de López es un hombre que llega a una cena con su pareja, Tini se muestra seductora y le recuerda las noches que han vivido juntos.

Video oficial de "Una noche más" - Tini Stoessel

Embed - TINI - Una Noche Más (Official Video)

Letra de "Una noche más" - Tini Stoessel

No pregunto qué ha pasado porque ya me sé muy bien la respuesta

Y aunque estés con la que a mí me detesta

No he olvidado y por eso te tengo una propuesta

Te quiero dar una noche más

Para acordarnos otra vez de nosotros

Aunque mañana amanezcamo' con otros

Yo solo pienso en ti cuando me toco

Te quiero dar una noche más

Aunque tú y yo nos comamos a escondidas

Bebé, mis sábanas nunca te olvidan

Yo solo pienso en ti cuando me toco

Te quiero dar una noche más

Una noche más

Te quiero dar una noche más

De las que no se deben, pero se necesitan

De las que no se pueden, pero sé que te excitan

Yo no le digo a nadie, pero pago la cita

Por si mira el resumen, que no salga en tu Visa

Y nadie en Buenos Aire' lo sabe

Tú y yo disimulamos tan bien

Lo que a mí me pasa, a vos también

Me querés dar una noche más

Para acordarnos otra vez de nosotros

Aunque mañana amanezcamo' con otros

Yo solo pienso en ti cuando me toco

Te quiero dar una noche más

Aunque tú y yo nos comamos a escondidas

Bebé, mis sábanas nunca te olvidan

Yo solo pienso en ti cuando me toco

Te quiero dar una noche más

TINI, TINI, TINI

Una noche más

Yeah, yeah

Te quiero dar una noche más

Embed

