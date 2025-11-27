El organizador de los Martín Fierro Latino estalló contra Yanina Latorre y Pilar Smith: qué dijo

En efecto, la entrega de los premios Martín Fierro Latino son el "bebé" de Posedente, una tarea que se toma muy en serio.

"Yo puse al Premio en el lugar que corresponde y hubo errores técnicos pero fue en vivo y el que ella organizó hace dos años fue editado y editado sale todo perfecto. Me parece impertinente y desubicado lo que hace Pilar Smith como también lo de Yanina Latorre. Lo que ellas hacen me parece una mierda", agregó.

yanina latorre mf latino

"En Chile los canales le pagaron todo a las figuras que vinieron y en Argentina tenemos que aprender de eso", señaló en referencia a la proyección regional del evento de APTRA.

"Lo que estamos haciendo es histórico. Pilar Smith y Yanina Latorre dicen que no hubo figuras porque no conocen a los profesionales de otras partes del mundo pero vino gente muy importante de todos los países el otro día", explicó Posedente.

"Lo de Pilar Smith es una operación y no siento genuino lo de ella y lo de Yanina Latorre. Las operaciones vienen de todos lados, pero mi límite es que no me traten como idiota. A mí no me vengas a decir cómo hacer las cosas porque yo empecé a trabajar hace mucho tiempo", espetó Posedente antes de reconocer que "lo de Yanina también es un problema personal".