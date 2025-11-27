El organizador de los Martín Fierro Latino estalló contra Yanina Latorre y Pilar Smith: qué dijo
Oscar Posedente aseguró que tuvo que "sacar este premio del subsuelo" en 2021 por las críticas de Smith, y de Yanina Latorre dijo que es impertinente.
El organizador de la entrega de premios Martín Fierro Latino, Oscar Posedente, se descargó esta semana tras escuchar la enésima crítica al evento de APTRA y en particular cargó contra Pilar Smith y Yanina Latorre, a quienes acusó de operar en su contra.
"Lo que ellas hacen me parece una mierda", sentenció Posedente en una conversación con el periodista Juan Etchegoyen.
Antes de llegar a semejante corolario el organizador de los premios aseguró que "es muy loco lo de Pilar Smith porque ella se queja de como la tratan y dice que fue un parripollo el Martín Fierro Latino y degrada algo".
El encono es personal, porque apenas un día antes Smith había asegurado en LAM que "ya el año pasado el productor que organizó esta ceremonia chocó la Ferrari, ahora la chocó por segunda vez", en referencia a Posedente, y aseguró que "faltaron figuras y estrellas".
"Yo puedo entender que ella se pasó toda su vida diciendo chismes del espectáculo, cosa que me parece una mierda, pero no voy a decir que ella es eso", siguió Posedente, y hasta mostró la herida de larga data: "lo que hizo ella en 2021 en NET con el Martín Fierro Latino fue destruirlo y tuve que sacar este premio del subsuelo", sentenció.
En efecto, la entrega de los premios Martín Fierro Latino son el "bebé" de Posedente, una tarea que se toma muy en serio.
"Yo puse al Premio en el lugar que corresponde y hubo errores técnicos pero fue en vivo y el que ella organizó hace dos años fue editado y editado sale todo perfecto. Me parece impertinente y desubicado lo que hace Pilar Smith como también lo de Yanina Latorre. Lo que ellas hacen me parece una mierda", agregó.
"En Chile los canales le pagaron todo a las figuras que vinieron y en Argentina tenemos que aprender de eso", señaló en referencia a la proyección regional del evento de APTRA.
"Lo que estamos haciendo es histórico. Pilar Smith y Yanina Latorre dicen que no hubo figuras porque no conocen a los profesionales de otras partes del mundo pero vino gente muy importante de todos los países el otro día", explicó Posedente.
"Lo de Pilar Smith es una operación y no siento genuino lo de ella y lo de Yanina Latorre. Las operaciones vienen de todos lados, pero mi límite es que no me traten como idiota. A mí no me vengas a decir cómo hacer las cosas porque yo empecé a trabajar hace mucho tiempo", espetó Posedente antes de reconocer que "lo de Yanina también es un problema personal".
