Luis Ventura liquidó a Flor Peña tras sus críticas a los Martín Fierro: "Es una desagradecida"

LUIS VENTURA CONTRA FLOR PEÑA

Lejos de bajar el tono, el periodista además buscó marcar un límite entre las opiniones externas y las decisiones de la entidad. “No me meto en la Asociación Argentina de Actores y no me meto en si ella iba a golpear la puerta a Casa Rosada”, sostuvo antes de cerrar con otra frase que terminó potenciando todavía más el conflicto: “Si para ella es una fiesta y un premio de mierda, ¿para qué se calientan tanto?”. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en “Sálvese quien pueda”, el programa que conduce Yanina Latorre en América TV.

Toda la polémica se había iniciado después de que Flor Peña hablara públicamente sobre lo que considera una pérdida de legitimidad de los Martín Fierro. “Me parece aburrido, el Martín Fierro era a lo que nosotros íbamos y te daba nervios porque no sabías quién lo iba a ganar realmente y ahora siento que se lo reparten entre los canales”, expresó la actriz, dejando en evidencia una sensación que desde hace tiempo circula por debajo de la alfombra dentro del ambiente televisivo.

Y quizás ahí aparece el verdadero núcleo del escándalo. Porque detrás del cruce entre Ventura y Peña no solamente asoma una pelea personal o una discusión sobre nominaciones: también empieza a aparecer una tensión más profunda sobre cómo funciona hoy el ecosistema del espectáculo argentino, quién legitima a quién y cuánto valor conserva todavía un premio que durante décadas funcionó como el gran ícono de la televisión local, aunque para muchos desde hace tiempo lucía más cerca de una ceremonia atravesada por acuerdos internos que de aquella vieja sensación impredecible que alguna vez definió a los Martín Fierro.