Luis Ventura liquidó a Flor Peña tras sus críticas a los Martín Fierro: "Es una desagradecida"
El presidente de APTRA salió al cruce de la actriz después de sus cuestionamientos y el conflicto volvió a encender la interna del espectáculo argentino.
La discusión alrededor de los Premios Martín Fierro sumó un nuevo capítulo explosivo luego de que Luis Ventura decidiera responder públicamente a las declaraciones de Flor Peña, quien días atrás había puesto en duda la transparencia y el funcionamiento actual de los galardones organizados por APTRA. Fiel a su estilo frontal, el periodista no evitó la confrontación y terminó elevando todavía más la temperatura de una polémica que ya venía creciendo en televisión, redes sociales y programas de espectáculos.
Todo comenzó cuando la actriz cuestionó el criterio detrás de las nominaciones y deslizó que los premios ya no generan la expectativa que tenían años atrás dentro del medio artístico. Sus palabras rápidamente circularon por todos lados y abrieron un debate incómodo sobre el peso real de los Martín Fierro en la industria actual, algo que terminó tocando una fibra sensible dentro de APTRA.
En ese contexto, Ventura recogió el guante y salió con los tapones de punta contra Flor Peña. “Que se haga socia de APTRA y venga y vote, ella que es tan democrática lo tendría que aplicar a su vida, sino es una déspota”, lanzó el conductor, visiblemente molesto por las críticas de la actriz hacia la asociación que preside.
La frase no tardó en viralizarse y volvió a instalar esa lógica medio caótica, medio adictiva, donde el espectáculo argentino parece funcionar como una mezcla permanente entre política, egos, televisión y pase de facturas en vivo.
Pero el descargo no terminó ahí. Ventura profundizó todavía más su enojo y dejó otra definición filosa sobre la actriz. “Prefiero guardarme el pensamiento; sí, es una desagradecida. Ella hace pública una opinión de una mirada que es la de ella sobre 100 posibles votos”, disparó, en referencia al sistema de votación de los Martín Fierro y al funcionamiento interno de APTRA.
Lejos de bajar el tono, el periodista además buscó marcar un límite entre las opiniones externas y las decisiones de la entidad. “No me meto en la Asociación Argentina de Actores y no me meto en si ella iba a golpear la puerta a Casa Rosada”, sostuvo antes de cerrar con otra frase que terminó potenciando todavía más el conflicto: “Si para ella es una fiesta y un premio de mierda, ¿para qué se calientan tanto?”. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en “Sálvese quien pueda”, el programa que conduce Yanina Latorre en América TV.
Toda la polémica se había iniciado después de que Flor Peña hablara públicamente sobre lo que considera una pérdida de legitimidad de los Martín Fierro. “Me parece aburrido, el Martín Fierro era a lo que nosotros íbamos y te daba nervios porque no sabías quién lo iba a ganar realmente y ahora siento que se lo reparten entre los canales”, expresó la actriz, dejando en evidencia una sensación que desde hace tiempo circula por debajo de la alfombra dentro del ambiente televisivo.
Y quizás ahí aparece el verdadero núcleo del escándalo. Porque detrás del cruce entre Ventura y Peña no solamente asoma una pelea personal o una discusión sobre nominaciones: también empieza a aparecer una tensión más profunda sobre cómo funciona hoy el ecosistema del espectáculo argentino, quién legitima a quién y cuánto valor conserva todavía un premio que durante décadas funcionó como el gran ícono de la televisión local, aunque para muchos desde hace tiempo lucía más cerca de una ceremonia atravesada por acuerdos internos que de aquella vieja sensación impredecible que alguna vez definió a los Martín Fierro.
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