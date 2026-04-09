Ricardo Biasotti volvió a cruzar a Andrea del Boca y pidió acercarse a su hija: "Mucha ficción"
El empresario lanzó duras críticas contra la actriz y manifestó su intención de retomar el vínculo con Anna Chiara tras años de distanciamiento.
La disputa de larga data entre Ricardo Biasotti y Andrea del Boca sumó un nuevo episodio en las últimas horas, con declaraciones públicas que reavivaron la polémica y volvieron a poner en primer plano la relación con su hija, Anna Chiara.
El empresario se presentó en el Senado de la Nación durante una jornada vinculada a denuncias falsas, donde repasó su situación personal y judicial. En ese marco, volvió a cuestionar con dureza a su expareja, a quien responsabilizó por la falta de vínculo con su hija a lo largo de los años.
“Siempre se buscó impedir que pudiera tener relación con mi hija”, sostuvo, al tiempo que remarcó que varias de las acusaciones en su contra no prosperaron en la Justicia.
Durante su exposición, Biasotti insistió en que su intención fue, desde el inicio, ejercer su rol como padre, pero aseguró que diferentes circunstancias —y decisiones del entorno familiar— terminaron alejándolo definitivamente. Según su relato, el quiebre total en la relación se produjo hacia fines de la década del 2000, cuando dejó de cumplirse el régimen de contacto.
Más allá de las críticas, uno de los momentos más sensibles de su intervención fue cuando se refirió directamente a su hija, Anna Chiara del Boca. Allí expresó su deseo de poder reconstruir el vínculo tras tantos años sin contacto. “Me gustaría que en algún momento podamos volver a encontrarnos”, afirmó, con un tono más emotivo, y planteó que una eventual revinculación sería positiva para ambos.
Las declaraciones generaron repercusión inmediata. En distintos programas de espectáculos trascendió que a Andrea del Boca no le habrían caído bien los dichos de su expareja, y que estaría molesta por la exposición pública de un tema tan sensible.
La historia entre ambos se extiende por más de dos décadas y estuvo marcada por conflictos judiciales, acusaciones cruzadas y una fuerte presencia mediática. En ese contexto, este nuevo capítulo vuelve a instalar una situación familiar compleja, que sigue sin resolverse y que, una vez más, queda bajo la mirada pública.
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