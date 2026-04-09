Ricardo Biasotti volvió a cruzar a Andrea del Boca y pidió acercarse a su hija: "Mucha ficción"

Las declaraciones generaron repercusión inmediata. En distintos programas de espectáculos trascendió que a Andrea del Boca no le habrían caído bien los dichos de su expareja, y que estaría molesta por la exposición pública de un tema tan sensible.

La historia entre ambos se extiende por más de dos décadas y estuvo marcada por conflictos judiciales, acusaciones cruzadas y una fuerte presencia mediática. En ese contexto, este nuevo capítulo vuelve a instalar una situación familiar compleja, que sigue sin resolverse y que, una vez más, queda bajo la mirada pública.