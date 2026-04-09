Anna Del Boca, furiosa con la presentación de Ricardo Biasotti en el Senado: "No se me mueve un pelo"
La influencer fue contundente sobre la lectura del progenitor acerca de las falsas denuncias y aseguró que con esto desacreditan su relato.
La escena mediática y judicial ha vuelto a verse sacudida por el testimonio de Anna Chiara Del Boca. Tras un largo periodo de silencio, la joven decidió expresarse luego de que su padre, Ricardo Biasotti, se presentara en el Senado de la Nación para brindar apoyo a un proyecto de ley vinculado a las denuncias falsas. Cabe destacar que Biasotti enfrentó en el pasado procesos judiciales por secuestro, amenazas y violencia de género, denuncias que fueron desestimadas por los tribunales.
En una entrevista otorgada al programa A la Barbarossa (Telefe), la hija de Andrea Del Boca manifestó su indignación por la reaparición pública de su progenitor y la reactivación de este conflicto. Con un tono firme y maduro, cuestionó las intenciones detrás de la exposición de Biasotti: "Fíjense quién expone esta situación y a mí devuelta. Yo no le hablo a esta persona hace años, no me interesa emocionalmente ni económicamente. Estoy grande y vaya casualidad, el que utiliza este momento para seguir con este circo... en vez de dejarme en paz el supuesto papá del año".
Durante la charla, Anna Chiara fue tajante al defender la veracidad de su experiencia personal, asegurando que el paso del tiempo no ha alterado sus convicciones. "No se me mueve ni un pelo porque sé perfectamente lo que viví y lo que me hizo sentir. No me voy a cansar de repetir que escuchen a las infancias", afirmó, al tiempo que destacó el rol fundamental de su madre en su historia: "Yo tuve la suerte de tener una madre que me escuchó y perdió mucho por hacerlo".
La joven también denunció presiones externas que buscan invalidar su testimonio mediante el hostigamiento psicológico. Ante la teoría de que sus acusaciones fueron producto de una influencia externa, respondió con dureza: "Me empiezan a psicopatear de todos lados para convencerme de que pida perdón, mi recomendación, llámense al silencio. Decir que me lavaron el cerebro es subestimarme".
A pesar de que la Justicia no falló a su favor, Anna Chiara explicó por qué decidió no continuar con el proceso de apelación. Según su visión, el sistema suele fallar de manera sistémica en casos de este tipo: "No apelé porque entendí que este caso como muchos más, quedan archivados. No soy la primera ni la última a la que no le creen". Asimismo, buscó desligar la figura de la reconocida actriz del conflicto legal, asumiendo la responsabilidad total de sus actos: "Y quiero aclarar, yo denuncié, dejen en paz a Andrea Del Boca. Yo me despojo de comprobarle mi credibilidad al resto, ese es mi fallo a favor".
Hacia el final de la entrevista, la joven se refirió a los resultados de las pericias que hablaban de una supuesta manipulación en su discurso. Para ella, tales interpretaciones son solo una forma de "desacreditar un relato" y aseguró: "No me interesa iluminar más esta oscuridad".
Con la mirada puesta en su futuro profesional, Anna Chiara Del Boca dejó en claro su deseo de que este tema deje de ser el eje de su vida pública: "Quiero empezar mi carrera y cerrar esta etapa. No quiero hablar más del tema y por eso a veces me escapo de los noteros. Esto no me define, no es mi vida". Concluyó reafirmando su lealtad hacia quienes la acompañaron genuinamente: "Yo tengo muy en claro los vínculos que quiero cuidar y los que siempre me cuidaron".
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