Anna Del Boca, furiosa con la presentación de Ricardo Biasotti en el Senado: "No se me mueve un pelo"

anna del boca

Hacia el final de la entrevista, la joven se refirió a los resultados de las pericias que hablaban de una supuesta manipulación en su discurso. Para ella, tales interpretaciones son solo una forma de "desacreditar un relato" y aseguró: "No me interesa iluminar más esta oscuridad".

Con la mirada puesta en su futuro profesional, Anna Chiara Del Boca dejó en claro su deseo de que este tema deje de ser el eje de su vida pública: "Quiero empezar mi carrera y cerrar esta etapa. No quiero hablar más del tema y por eso a veces me escapo de los noteros. Esto no me define, no es mi vida". Concluyó reafirmando su lealtad hacia quienes la acompañaron genuinamente: "Yo tengo muy en claro los vínculos que quiero cuidar y los que siempre me cuidaron".