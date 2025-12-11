El papá de L-Gante apuntó con dureza contra Moria Casán tras la entrevista a su hijo

“Y lo más importante es que esta señora, es una señora grande que se va de pico. La mayoría de los periodistas dicen que es la one y una genia pero es una persona grande que se va de pico y le falta el respeto a mucha gente. No tengo nada personal y sería falso no decirlo”, remató Prosi, visiblemente molesto con lo ocurrido en la entrevista.