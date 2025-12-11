El papá de L-Gante apuntó con dureza contra Moria Casán tras la entrevista a su hijo
Miguel Ángel Prosi estalló en una serie de audios que hizo llegar a Juan Etchegoyen y que terminaron al aire.
La visita de L-Gante al programa de Moria Casán dejó un fuerte coletazo familiar. Después de la emisión, el padre del artista, Miguel Ángel Prosi, expresó un profundo malestar por la manera en que la conductora encaró la charla con su hijo y decidió hacerlo saber a través de varios mensajes de voz enviados al periodista Juan Etchegoyen, quien finalmente los difundió en su ciclo.
El conductor anticipó lo que estaba por suceder y reveló que el padre del cantante le había hecho llegar material explosivo. “Me está escribiendo el papá de L-Gante cosas fuertes contra Moria Casán. Está un poco enojado y me habilita a pasar una serie de audios que me envió y que todavía no pude escuchar, pero si él quiere que los ponga, los pongo”, introdujo antes de compartir los mensajes.
Acto seguido, se escucharon las palabras de Prosi, que no escondió su indignación. “Hola ¿qué hacés Juan? che vi lo que pasó con Elián en el programa de momia Casán. Era sabido que esta señora lo iba a tocar por ahí. Vamos por distintos caminos con la señora y yo también soy una persona mayor y esto no me obliga a desubicarme”, lanzó en el primer tramo de su descargo.
Lejos de frenar allí, continuó con sus críticas hacia el contenido del ciclo que conduce La One. “Era sabido que en ese programa que tiene matutino le iba a preguntar con quién se acostaba y no le iba a sumar nada a Elián con los quilombos que tiene”, sostuvo, dejando en claro que consideró inapropasa la línea de preguntas. Y siguió descargando su malhumor sin filtros.
“Y lo más importante es que esta señora, es una señora grande que se va de pico. La mayoría de los periodistas dicen que es la one y una genia pero es una persona grande que se va de pico y le falta el respeto a mucha gente. No tengo nada personal y sería falso no decirlo”, remató Prosi, visiblemente molesto con lo ocurrido en la entrevista.
