L-Gante encaró fuerte a Gustavo Mendez en el programa de Moria Casán: "Me parecés un boludo"

La tensión, que hasta ese momento se había mantenido controlada, escaló justo cuando L-Gante se disponía a participar del segmento de cocina del programa. El artista se acercó a Gustavo Méndez y lo enfrentó en vivo por la forma en que manejó la información: “Esperá, permitime hacer una cosa. Mirá si yo me pongo a leer los mensajes y contar acá mismo todas las personas que dicen que sos un bolu..., no terminamos más. Te tienen que corregir un poquito… ¿Vos te hablás con Maxi?”.

A pesar de que el periodista intentó mostrar la conversación en su celular y disculparse, el enojo de L-Gante fue evidente. “No te preocupes, lo leíste recién. De eso se encarga mi abogado, ¿entendés? Me parecés un bolu...”, sostuvo, para luego recriminarle el accionar: “Esa es tu forma de hacer las cosas. Aprovechaste el momento que me tenés acá para hacer esa bolu.... Si a vos te suma… Mirá, no me molesto por lo que me dijo Maxi, sino por cómo te manejaste vos, abusando de un momento así, que no sé si te suma o no, pero me parecés un bolu... porque cuando vamos al corte sos una de las personas que viene y me dice: ‘Te quiero, te deseo lo mejor…’”.

L-Gante remató con una frase lapidaria: “A partir de este momento, para mí sos un logi”. Ante el intento de disculpa de Méndez, el cantante cortó abruptamente la situación: “Andá para allá que ahora vamos a hacer esto”, dejando en claro que la herida por la acción del panelista ya estaba hecha.