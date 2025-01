El papá de L-Gante destrozó a Wanda Nara tras la separación: "Si no te quema, te ensucia"

"No se calla nada Miguel, al contrario, apunta contra Wanda y obviamente también contra Icardi”, anunció Juan Etchegoyen.

El descargo del papá de L-Gante contra Wanda Nara

padre de l gante wanda nara

“Los autodenominados diferentes siguen mostrando el barro. Se olvidaron de pulirce. Llegaron a un punto donde muestran su estado de inmadurez exponiendo a los hijos, luego comenzarán a denigrar a terceros. Sólo le sugerí a Elián que no se suba a ese bondi que las consecuencias van a ser denigrantes”, comenzó diciendo Miguel.

Siguiendo con su descargo, Prosi sentenció: “Le sugerí que no opine de los demás cuando hay hijos de por medio. No me interesa en absoluto la situación sentimental, solo debe cuidar en lo posible su profesión. Ésto no suma, todo resta. Sólo puedo opinar de ellos por lo que expresan en los medios, personalmente no tengo intenciones de conocerlos”.

“Te pone cerca del carbón... Si no te quema, te ensucia”, concluyó el padre del cumbiero.

Durante el fin de semana, Wanda se la pasó filtrando chats calientes con Mauro y el domingo confirmó su ruptura con Elián Valenzuela.

Luego que trascendiera el mensaje de la mediática, el cumbiero también usó sus redes sociales para expresarse, exponiendo así su hartazgo. "Esta novela ya fue. Termínenla sin mí", escribió Elián junto a una foto con Wanda. "Si se les ocurre preguntar, no busco ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones", agregó.