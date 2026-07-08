Ekaterina Ojeda volvió a apuntar contra la China Suárez y lanzó filosas frases: "Nunca la vi laburando"
La modelo respondió mensajes de sus seguidores tras la polémica que protagonizó al asegurar que Mauro Icardi intentó besarla en un boliche.
Después de quedar en el centro de la escena por asegurar que Mauro Icardi intentó besarla en un boliche mientras mantenía una relación con la China Suárez, Ekaterina Ojeda volvió a generar repercusión en las redes sociales. Esta vez, la modelo respondió distintos mensajes de usuarios y aprovechó para lanzar nuevos dardos contra la actriz.
Todo ocurrió durante una producción para la revista Paparazzi, donde decidió reaccionar a comentarios que le dejaron sus seguidores. Uno de ellos afirmaba: "No hay punto de comparación, Eka jamás comería croqueta de guiso".
Lejos de esquivar el tema, Ojeda respondió con una frase que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia la ex Casi Ángeles. "Sobras no, no hay que comer sobras. Hay que comer nuevos", expresó, en alusión a las relaciones sentimentales que protagonizó la actriz en los últimos años.
Las respuestas que reavivaron la polémica
La modelo también leyó otro comentario de un usuario que aseguraba que, gracias al escándalo, estaba obteniendo más oportunidades laborales que la propia China Suárez.
En lugar de desmentirlo, Ekaterina coincidió con esa apreciación y fue todavía más contundente. "Bueno, eso es verdad", sostuvo. Luego profundizó su postura: "No la sigo pero nunca la vi en un canje ni en un video ni en un reel ni en un TikTok. Laburando no, solo la vi en noticias con gente criticándola, ningún halago. Se que estuvo en Casi Ángeles, pero tampoco la vi".
Por último, la influencer también habló sobre las comparaciones que comenzaron a surgir entre ambas y aseguró que no busca actuar con mala intención. "Yo creo que no tengo maldad, maldades no voy a hacer", afirmó.
Antes de cerrar, dejó una última reflexión sobre el revuelo que generó toda la situación. "No hice nada malo, no hice nada… todavía. Pero les estoy dando contenido, se están divirtiendo", concluyó.
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