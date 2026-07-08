Ekaterina Ojeda volvió a apuntar contra la China Suárez y lanzó filosas frases: "Nunca la vi laburando"

Por último, la influencer también habló sobre las comparaciones que comenzaron a surgir entre ambas y aseguró que no busca actuar con mala intención. "Yo creo que no tengo maldad, maldades no voy a hacer", afirmó.

Antes de cerrar, dejó una última reflexión sobre el revuelo que generó toda la situación. "No hice nada malo, no hice nada… todavía. Pero les estoy dando contenido, se están divirtiendo", concluyó.