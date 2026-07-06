Yanina Latorre cuestionó a Mauro Icardi en vivo: "Cuidá a tu papá"

“Me lo mandaron. La verdad que no me dedico tampoco a mirar las redes de Icardi. Me dio gracia, me dio lástima, porque digo, en lugar de estar subiendo fotos editadas, cuidá a tu papá, que no tiene un mango, está vendiendo comida en una olla popular. Mauro está peleado con la madre, con Wanda, no ve mucho a las hijas, no les paga la cuota alimentaria, todo en su vida es un juicio. El papá no tiene ni prepaga y tiene problemas de salud. Está peleado con la hermana, está peleado con la madre. Es Icardi, es un mundo muy patético, es un tipo que no tiene equipo”, espetó.

Al ser consultada por los cronistas sobre si esta agresiva actitud del futbolista en las redes sociales respondía a un desborde emocional por los duros frentes que maneja tanto en su carrera deportiva como en su intimidad, la conductora descartó la teoría por completo. Para ella, el deportista posee una personalidad conflictiva de raíz y recordó las exigencias que les imponía a los hijos de Maxi López en el pasado: “No está desbordado, él es así. No te olvides que cuando se casó con Wanda se tatuó a los tres hijos de Maxi López. Él le sacó la mujer y le obligó a los chicos que le digan papá. Tuvo que separarse Wanda de él para que Maxi vuelva a tener un buen vínculo con ella y con los hijos. Es un chico que le gusta vivir en estos conflictos”.

Para cerrar una entrevista que promete traer fuertes repercusiones, la panelista introdujo una inesperada sospecha que involucra directamente a la China Suárez. Reveló un extraño episodio cibernético que sufrió recientemente y sembró la duda sobre quién se encontraba verdaderamente detrás de la pantalla intentando agredirla: “Hace poco, desde el Instagram de la China me empezaron a insultar y decir ‘cornuda’. Para mí no era la China, era él, creo yo”.