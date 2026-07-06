Yanina Latorre cuestionó a Mauro Icardi en vivo: "Cuidá a tu papá"
En medio de su disputa pública, la periodista cuestionó al futbolista y lo acusó de ser mala persona. Conocé los detalles de sus declaraciones.
El conflicto entre una de las panelistas más picantes de la televisión, Yanina Latorre y el delantero del fútbol internacional, Mauro Icardi, sumó un nuevo y explosivo capítulo que sacudió los portales de espectáculos. Luego de que el futbolista saliera a atacarla de manera directa a través de las plataformas digitales, la actual conductora de "Sálvese Quien Pueda" recogió el guante sin ningún tipo de temor y respondió con durísimas declaraciones en una entrevista brindada para el ciclo "Puro Show".
La mediática no anduvo con vueltas y descargó toda su artillería contra el deportista, analizando su conducta actual en la noche porteña y el entramado de escándalos que lo rodean en este último tiempo. Con su característico estilo punzante, la rubia disparó frente al micrófono: “Es triste, pobre Icardi, es triste. Pero bueno, ahí está el resultado de por qué le va como le va en la vida. Es un tipo que va a bailar a Tequila, echa a nenas de 22 años, mira a una chica, la otra se pelea, se va... Todo impresentable. Todo el mundo de Icardi, que siempre fue triste”.
En medio de su descargo, la panelista hizo memoria y trajo a colación los polémicos inicios del vínculo amoroso entre el delantero y su exesposa, Wanda Nara. Con un tono cargado de ironía, recordó la traición al anterior marido de la empresaria, señalando que esas turbulencias definen el perfil de los protagonistas involucrados en la histórica disputa mediática.
“Imaginate que él fue el que le sacó la mujer a un amigo (Maxi López) que le daba de comer y le daba un techo en Europa, se casó con la mujer de su amigo y después la que fue su mujer le metió otro jugador en la casa. Es una novela hermosa, pero habla de ellos. Uno la describe, a mí esas cosas no me pasan”, sostuvo.
Asimismo, Latorre reveló detalladamente qué fue lo primero que sintió al encontrarse con la historia que Icardi había decidido subir a su cuenta de Instagram para cuestionarla. Explicó que no sigue los movimientos virtuales del jugador y que la publicación le llegó por intermedio de terceros, generándole sentimientos encontrados entre la burla y la compasión por la realidad familiar que atraviesa el atacante.
“Me lo mandaron. La verdad que no me dedico tampoco a mirar las redes de Icardi. Me dio gracia, me dio lástima, porque digo, en lugar de estar subiendo fotos editadas, cuidá a tu papá, que no tiene un mango, está vendiendo comida en una olla popular. Mauro está peleado con la madre, con Wanda, no ve mucho a las hijas, no les paga la cuota alimentaria, todo en su vida es un juicio. El papá no tiene ni prepaga y tiene problemas de salud. Está peleado con la hermana, está peleado con la madre. Es Icardi, es un mundo muy patético, es un tipo que no tiene equipo”, espetó.
Al ser consultada por los cronistas sobre si esta agresiva actitud del futbolista en las redes sociales respondía a un desborde emocional por los duros frentes que maneja tanto en su carrera deportiva como en su intimidad, la conductora descartó la teoría por completo. Para ella, el deportista posee una personalidad conflictiva de raíz y recordó las exigencias que les imponía a los hijos de Maxi López en el pasado: “No está desbordado, él es así. No te olvides que cuando se casó con Wanda se tatuó a los tres hijos de Maxi López. Él le sacó la mujer y le obligó a los chicos que le digan papá. Tuvo que separarse Wanda de él para que Maxi vuelva a tener un buen vínculo con ella y con los hijos. Es un chico que le gusta vivir en estos conflictos”.
Para cerrar una entrevista que promete traer fuertes repercusiones, la panelista introdujo una inesperada sospecha que involucra directamente a la China Suárez. Reveló un extraño episodio cibernético que sufrió recientemente y sembró la duda sobre quién se encontraba verdaderamente detrás de la pantalla intentando agredirla: “Hace poco, desde el Instagram de la China me empezaron a insultar y decir ‘cornuda’. Para mí no era la China, era él, creo yo”.
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