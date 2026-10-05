El particular video de Camila Mayan para "manifestar" un novio: "Acá estoy"
La influencer participó de un popular trend de TikTok que también había realizado la China Suárez y utilizó una canción de Dua Lipa para expresar, con humor, sus ganas de encontrar nuevamente el amor.
Camila Mayan volvió a convertirse en protagonista en las redes sociales después de publicar un particular video en TikTok. La influencer, integrante de “Patria y Familia”, se sumó a un trend que había realizado anteriormente la China Suárez y aprovechó una canción de Dua Lipa para expresar de una manera divertida su deseo de volver a tener una relación.
Desde su separación de Alexis Mac Allister, la joven construyó una nueva etapa de su vida en la que mostró distintos aspectos de su rutina, sus proyectos personales y su actividad en redes sociales. Aunque disfruta de su presente como soltera, en distintas oportunidades también dejó entrever que no descarta volver a enamorarse.
La publicación que realizó Mayan rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores. En las imágenes aparece sentada en la alfombra del living de su casa mientras interpreta parte de “Training Season”, una de las canciones de Dua Lipa.
El video de Camila Mayan que llamó la atención en TikTok
El detalle elegido no fue casual. La canción forma parte de un trend de redes sociales que se popularizó alrededor de la idea de encontrar una pareja y que también había sido utilizado por la China Suárez.
Con su habitual tono descontracturado, Camila acompañó el video con una frase que resume perfectamente la intención de la publicación: “Dua Lipa dijo que funciona así que acá estoy”.
De esta manera, se tomó con humor la posibilidad de que la particular “técnica” de la canción le permita conocer a alguien. La publicación también generó repercusión porque vuelve a instalar un tema sobre el que Mayan ya había hablado anteriormente: sus ganas de volver a compartir su vida con una pareja.
La confesión de Camila Mayan que se volvió viral
No es la primera vez que Mayan consigue una importante repercusión por hablar públicamente sobre cuestiones vinculadas con su intimidad. Durante una emisión de “Patria y Familia”, protagonizó un momento que generó sorpresa entre sus compañeros al contar una situación incómoda que había vivido durante un encuentro íntimo.
“Yo estaba ahí dándolo todo en el acto sexual, con el hombre finalizando”, relató en aquella oportunidad. La conversación derivó rápidamente en bromas entre los integrantes del programa.
Anita Espósito intervino para resumir lo que Camila estaba contando, mientras que Noelia Marzol también participó del intercambio con una pregunta que provocó risas en el estudio. “El problema es que lo que tenía que hacer lo hice mal y se me fue para el otro lado”, explicó Mayan al continuar con su relato. Luego agregó: “Tuve muchos errores”.
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