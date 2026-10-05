El particular video de Camila Mayan para "manifestar" un novio: "Acá estoy"

De esta manera, se tomó con humor la posibilidad de que la particular “técnica” de la canción le permita conocer a alguien. La publicación también generó repercusión porque vuelve a instalar un tema sobre el que Mayan ya había hablado anteriormente: sus ganas de volver a compartir su vida con una pareja.

La confesión de Camila Mayan que se volvió viral

No es la primera vez que Mayan consigue una importante repercusión por hablar públicamente sobre cuestiones vinculadas con su intimidad. Durante una emisión de “Patria y Familia”, protagonizó un momento que generó sorpresa entre sus compañeros al contar una situación incómoda que había vivido durante un encuentro íntimo.

“Yo estaba ahí dándolo todo en el acto sexual, con el hombre finalizando”, relató en aquella oportunidad. La conversación derivó rápidamente en bromas entre los integrantes del programa.

Anita Espósito intervino para resumir lo que Camila estaba contando, mientras que Noelia Marzol también participó del intercambio con una pregunta que provocó risas en el estudio. “El problema es que lo que tenía que hacer lo hice mal y se me fue para el otro lado”, explicó Mayan al continuar con su relato. Luego agregó: “Tuve muchos errores”.