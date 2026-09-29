El pedido de Ana Oertlinger, expareja de Daniel Osvaldo, en medio de su internación: "Dejen de..."

El pedido también llegó en medio de la circulación de distintas versiones sobre la salud de Osvaldo. Por eso, Oertlinger buscó dejar en claro que no tenía información oficial para aportar y pidió preservar la intimidad de la familia.

Mientras tanto, las novedades sobre la evolución del exfutbolista fueron conocidas a través de su entorno y de los partes difundidos sobre su estado. La familia mantiene cautela mientras continúa su recuperación. Oertlinger, por su parte, dejó así clara su postura frente a las consultas que recibió: no quiere brindar declaraciones sobre la salud de su expareja y pidió que los medios respeten ese límite en este momento.