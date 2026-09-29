El pedido de Ana Oertlinger, expareja de Daniel Osvaldo, en medio de su internación: "Dejen de..."
La madre de Gianluca, el hijo mayor del exfutbolista, recibió mensajes de periodistas que buscaban conocer detalles sobre su estado de salud.
La internación de Daniel Osvaldo generó preocupación y también una gran cantidad de consultas periodísticas hacia personas de su entorno. En ese contexto, Ana Oertlinger, expareja del exfutbolista y madre de su hijo mayor, realizó un pedido a través de sus redes sociales.
El pedido de Ana Oertlinger, expareja de Daniel Osvaldo, en medio de su internación
La mujer explicó que durante las últimas horas recibió llamados y mensajes de periodistas y productores que buscaban obtener información sobre la salud de Osvaldo. Ante esta situación, decidió dejar en claro que no tenía información para brindar y pidió que dejaran de contactarla.
“Sepan comprender que es muy incómodo que me pregunten por algo tan delicado como la salud de mi exmarido y padre de mi hijo. Respetemos el momento. Gracias”, escribió Oertlinger. Luego se dirigió específicamente a quienes trabajan en medios de comunicación y reiteró su pedido: “A periodistas y productores: por favor les pido que dejen de llamarme y mandar mensajes. Realmente no tengo nada que decir o aportar”.
El mensaje se conoció mientras continúa la preocupación por el estado de salud de Osvaldo, quien permanece internado luego de atravesar un cuadro pulmonar que requirió una intervención médica.
Oertlinger y el exfutbolista tienen un hijo en común, Gianluca, quien es el mayor de los hijos de Osvaldo. La expareja mantuvo durante los últimos años distintos cruces públicos, aunque en esta oportunidad la mujer decidió mantenerse al margen de las versiones relacionadas con la situación médica del exjugador.
El pedido también llegó en medio de la circulación de distintas versiones sobre la salud de Osvaldo. Por eso, Oertlinger buscó dejar en claro que no tenía información oficial para aportar y pidió preservar la intimidad de la familia.
Mientras tanto, las novedades sobre la evolución del exfutbolista fueron conocidas a través de su entorno y de los partes difundidos sobre su estado. La familia mantiene cautela mientras continúa su recuperación. Oertlinger, por su parte, dejó así clara su postura frente a las consultas que recibió: no quiere brindar declaraciones sobre la salud de su expareja y pidió que los medios respeten ese límite en este momento.
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