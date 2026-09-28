Preocupación por la salud de Daniel Osvaldo: qué dijeron sus familiares

Por su parte, el conductor Ángel de Brito aportó precisiones sobre su situación médica en el programa LAM, confirmando que el ex deportista de 40 años se encuentra despierto, consciente y permanentemente acompañado por sus hermanos, Valeria y Johny Osvaldo.

A la complejidad de su cuadro médico se sumaron en las últimas horas detalles sobre su delicada situación financiera.

Durante la misma emisión televisiva, el panelista Pepe Ochoa reveló que el exjugador arrastra dificultades económicas desde hace varios años, deslizando además un dato que encendió la preocupación de su círculo íntimo. "Tengo entendido que no tiene prepaga", afirmó al aire.

Mientras los profesionales aguardan los resultados de la biopsia para definir los siguientes pasos médicos, el ex delantero de la Selección Argentina y de clubes como Boca Juniors y Juventus continúa bajo estricto monitoreo hospitalario.