Preocupación por la salud de Daniel Osvaldo: qué dijeron sus familiares
En declaraciones periodísticas, familiares del exdelantero de Boca rompieron el silencio y dieron detalles sobre el estado de salud.
El exjugador de fútbol y músico Daniel Osvaldo se encuentra internado de urgencia en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol. El exdelantero ingresó al centro de salud a raíz de un severo dolor torácico combinado con un cuadro infeccioso en el área pulmonar, un diagnóstico que requirió una pronta intervención médica.
Durante los primeros estudios de complejidad, los profesionales de la salud detectaron un derrame pleural derecho con acumulación de líquido y pus, motivo por el cual debió ser intervenido quirúrgicamente de manera inmediata para realizar la limpieza de la zona afectada.
Asimismo, el equipo médico extrajo muestras de tejido pleural para avanzar con una biopsia que permita determinar el origen exacto de la infección y ajustar el tratamiento farmacológico.
El parte familiar y el cuadro actual de Daniel Osvaldo
A pesar de la complejidad del cuadro que lo mantiene en el área de cuidados críticos, su entorno cercano llevó tranquilidad respecto a su evolución neurológica y anímica.
En diálogo con el diario Clarín, familiares de Osvaldo aseguraron que "está bien y lúcido", y destacaron la rápida reacción de los profesionales al señalar que los médicos "agarraron a tiempo" la infección pulmonar.
Por su parte, el conductor Ángel de Brito aportó precisiones sobre su situación médica en el programa LAM, confirmando que el ex deportista de 40 años se encuentra despierto, consciente y permanentemente acompañado por sus hermanos, Valeria y Johny Osvaldo.
A la complejidad de su cuadro médico se sumaron en las últimas horas detalles sobre su delicada situación financiera.
Durante la misma emisión televisiva, el panelista Pepe Ochoa reveló que el exjugador arrastra dificultades económicas desde hace varios años, deslizando además un dato que encendió la preocupación de su círculo íntimo. "Tengo entendido que no tiene prepaga", afirmó al aire.
Mientras los profesionales aguardan los resultados de la biopsia para definir los siguientes pasos médicos, el ex delantero de la Selección Argentina y de clubes como Boca Juniors y Juventus continúa bajo estricto monitoreo hospitalario.
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