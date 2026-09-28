Daniel Osvaldo internado: qué se sabe hasta ahora sobre su estado de salud y qué es un derrame pleural

El tratamiento depende de las características del cuadro. Cuando existe líquido acumulado, se debe realizar una punción para obtener una muestra y analizarla. En determinados casos se coloca un drenaje pleural, que es un tubo flexible que se introduce entre las costillas para permitir la salida del líquido durante al menos 48 a 72 horas.

El material se envía al laboratorio para realizar cultivos y diferentes pruebas diagnósticas y determinar así si existe una infección y qué microorganismo podría estar involucrado. Según la evolución, pueden requerirse otros procedimientos.

Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo

Respecto de las versiones que indicaban que a Osvaldo le habrían retirado una parte del pulmón, Heredia aclaró que esa información tampoco puede confirmarse con los datos disponibles. Explicó que un drenaje pleural requiere una pequeña incisión en el tórax para introducir el tubo, lo que podría haber sido interpretado de otra manera en los trascendidos. “No se cortan estos pedazos de pulmón en estas situaciones habitualmente”, señaló.

En caso de tratarse de un empiema pleural, el abordaje suele incluir antibióticos y drenaje del líquido, además de internación, siempre. La duración de la recuperación depende de cada paciente, de la causa y de la respuesta al tratamiento. El tratamiento antibiótico puede prolongarse durante varias semanas, incluso después del alta.

Heredia también explicó que las neumonías pueden ser causadas por distintos microorganismos. Las bacterianas son las más frecuentes, aunque también existen neumonías virales y, en mucha menor frecuencia, otros microorganismos, cómo por ejemplo hongos.

Si bien algunos grupos presentan mayor riesgo —como niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, inmunocompromisoo antecedentes respiratorios—, una neumonía puede afectar a cualquier persona.

Por el momento, ante la ausencia de un parte médico oficial, el especialista remarcó la necesidad de tomar con cautela la información que circula públicamente. El diagnóstico, la evolución y el tratamiento de Daniel Osvaldo dependerán de los estudios realizados y de la información que eventualmente sea comunicada de manera oficial.