Cómo sigue Daniel Osvaldo tras ser internado de urgencia en terapia intensiva
El exfutbolista fue ingresado de urgencia en un hospital de Lomas de Zamora y continúa bajo diagnóstico reservado.
Daniel Osvaldo atraviesa un delicado momento de salud. El exfutbolista ingresó este jueves por la noche a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal de Llavallol, en Lomas de Zamora, donde permanece internado luego de sufrir un derrame pleural.
La noticia fue difundida en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, donde el periodista Pepe Ochoa brindó detalles sobre el estado del exjugador. Según explicó, Osvaldo venía atravesando varios días con un fuerte malestar antes de ser trasladado al centro de salud.
“Él estaba muy mal. Venía de días de sentirse muy, muy mal, tenía en el pulmón pus y agua”, indicó Ochoa este viernes por la noche. En ese contexto, agregó: “Le cortaron dos centímetros de cada pulmón. El diagnóstico es derrame pleural derecho”.
Qué se sabe sobre el estado de Daniel Osvaldo
De acuerdo con la información difundida en el ciclo de América, el exmúsico habría pedido ayuda telefónicamente a una de sus hermanas, quien actualmente sería la única persona que lo acompaña durante su internación.
“Él vive en Banfield y viene de unos años muy difíciles, sobre todo económicamente. Tengo entendido que no tiene prepaga”, detalló Ochoa al referirse a la situación personal que atravesaba Osvaldo antes de su ingreso al hospital.
En esa misma línea, el periodista explicó cómo habría llegado al centro de salud: "Su hermana es la única persona con él. Entró al hospital porque es amigo de un amigo de [Martín] Insaurralde, que lo ayudó a entrar. El cuadro es grave y el diagnóstico es reservado”.
Por el momento, uno de los principales interrogantes está relacionado con el origen de la infección que provocó el cuadro. Según trascendió en las últimas horas, los familiares de Osvaldo señalaron que todavía no pudieron determinar qué desencadenó la infección y, por lo tanto, aún no existe un diagnóstico definitivo sobre su causa.
A pesar de la preocupación generada por su ingreso a terapia intensiva, desde el entorno familiar llevaron algo de tranquilidad y aseguraron que el exfutbolista se encuentra “bien y lúcido”.
Además, sus familiares remarcaron que "lo agarraron a tiempo", una de las pocas certezas que existen hasta el momento mientras continúa internado y bajo seguimiento médico.
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