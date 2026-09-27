Cómo sigue Daniel Osvaldo tras ser internado de urgencia en terapia intensiva

En esa misma línea, el periodista explicó cómo habría llegado al centro de salud: "Su hermana es la única persona con él. Entró al hospital porque es amigo de un amigo de [Martín] Insaurralde, que lo ayudó a entrar. El cuadro es grave y el diagnóstico es reservado”.

Por el momento, uno de los principales interrogantes está relacionado con el origen de la infección que provocó el cuadro. Según trascendió en las últimas horas, los familiares de Osvaldo señalaron que todavía no pudieron determinar qué desencadenó la infección y, por lo tanto, aún no existe un diagnóstico definitivo sobre su causa.

A pesar de la preocupación generada por su ingreso a terapia intensiva, desde el entorno familiar llevaron algo de tranquilidad y aseguraron que el exfutbolista se encuentra “bien y lúcido”.

Además, sus familiares remarcaron que "lo agarraron a tiempo", una de las pocas certezas que existen hasta el momento mientras continúa internado y bajo seguimiento médico.