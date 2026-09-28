Daniel Osvaldo fue trasladado nuevamente y crece la preocupación: qué se sabe de su salud

La falta de cobertura médica se convirtió así en otro elemento dentro del complejo escenario que atraviesa el exjugador, mientras continúa bajo atención médica y luego de haber sido derivado entre distintos centros de salud.

Pese a las versiones que circularon sobre su estado, desde el entorno familiar también brindaron información para llevar tranquilidad. Su hermano aseguró que Osvaldo está lúcido y puede mantener conversaciones. Además, desde la familia rechazaron versiones que vinculaban el cuadro con adicciones y aclararon que se trata de una complicación respiratoria que está siendo tratada con antibióticos.

El exfutbolista permanece así bajo seguimiento médico mientras continúa su recuperación. La nueva derivación al Hospital Bicentenario de Monte Grande se produjo en el marco de la necesidad de contar con atención de mayor complejidad, según la información difundida por De Brito.