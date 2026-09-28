Daniel Osvaldo fue trasladado nuevamente y crece la preocupación: qué se sabe de su salud
El exfutbolista pasó por tres centros médicos en los últimos días y permanece internado tras sufrir un derrame pleural asociado a una infección.
La salud de Daniel Osvaldo continúa generando preocupación y en las últimas horas se conoció una nueva actualización sobre su estado. El exfutbolista fue trasladado nuevamente de centro médico y ahora permanece en el Hospital Bicentenario de Monte Grande, luego de haber pasado previamente por instituciones de Banfield y Llavallol.
La información fue dada a conocer por Ángel de Brito. El periodista detalló el recorrido que atravesó el exjugador en busca de la atención que requiere y aseguró: “Lo volvieron a trasladar. Primero fue a un hospital de Banfield, luego fue a Llavallol y ahora está en el Hospital Bicentenario de Monte Grande. Sigue grave y necesita atención de alta complejidad. El estado es bastante complicado”.
Osvaldo, de 40 años, había sido internado luego de presentar un cuadro de derrame pleural asociado a una infección. Según la información difundida, los médicos debieron intervenirlo y realizarle un drenaje, mientras que posteriormente le practicaron una biopsia para determinar el origen del cuadro y definir el tratamiento.
La situación de Daniel Osvaldo y la falta de cobertura médica
En medio de la preocupación por su evolución, también trascendieron detalles sobre la situación personal y económica que atraviesa el exfutbolista. De Brito aseguró que Osvaldo no cuenta actualmente con obra social y que uno de sus hermanos intervino para ayudarlo con las gestiones relacionadas con su atención médica.
“Está en bancarrota. No tiene obra social. Su hermano, que es funcionario, fue el que lo ayudó con todo lo referido a su traslado”, señaló el conductor de LAM.
La falta de cobertura médica se convirtió así en otro elemento dentro del complejo escenario que atraviesa el exjugador, mientras continúa bajo atención médica y luego de haber sido derivado entre distintos centros de salud.
Pese a las versiones que circularon sobre su estado, desde el entorno familiar también brindaron información para llevar tranquilidad. Su hermano aseguró que Osvaldo está lúcido y puede mantener conversaciones. Además, desde la familia rechazaron versiones que vinculaban el cuadro con adicciones y aclararon que se trata de una complicación respiratoria que está siendo tratada con antibióticos.
El exfutbolista permanece así bajo seguimiento médico mientras continúa su recuperación. La nueva derivación al Hospital Bicentenario de Monte Grande se produjo en el marco de la necesidad de contar con atención de mayor complejidad, según la información difundida por De Brito.
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