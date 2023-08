El Pepo se refirió a sus días en la cárcel: "Es el lugar más oscuro que conocí"

"Quizás en el penal Federal tenés más oportunidades que en Melchor Romero. Eso es una alcaldía donde no podés estudiar ni trabajar, no tenés televisión ni teníamos un teléfono para comunicarnos. En Ezeiza buscaban que estudies y trabajes", relató el intérprete este viernes en el programa "DDM".

Eventualmente la justicia de Dolores, provincia de Buenos Aires, le otorgó al cantante la prisión domiciliaria, que es "algo que tiene sus beneficios, tiene que ser cuidado", reconoció.

"Trato de concientizarme en que esto es el beneficio que obtuvo mi defensa. Primero no me tengo que fallar yo y segundo a mi familia y a mis abogados", agregó.

El juzgado en lo correccional 3 de Dolores señaló en su fallo que El Pepo condujo de manera "imprudente, negligente y antirreglamentaria, bajo efectos de estupefacientes y con un nivel de alcoholemia de 1.02 de alcohol en sangre", lo que causó el accidente.

De acuerdo con el acuerdo homologado, el cantante tendrá una inhabilitación especial para conducir vehículos por 10 años y pago de las costas procesales, más la declaración de reincidencia.

Castiñeiras deberá también realizar "un tratamiento psicológico/psiquiátrico" que atienda a "las particulares circunstancias de salud certificadas en el proceso", cosa que ya comenzó a hacer.

"Tengo semanalmente una sesión de terapia con mi psicóloga y también con mi psiquiatra", contó El Pepo, que ya sabe que seguirá el tratamiento porque "nunca se termina de estar rehabilitado" de las adicciones.

"En la cárcel era imposible estar rehabilitado", reconoció.

Cuando le tocó entrar al penal, El Pepo reconoció que "no era un preso VIP" ni iba a ser tratado como tal.

"Yo nunca fui millonario, uno puede ser famoso pero que vaya a ciertos programas no significaba que cobre 100 mil dólares. En la cárcel no era un preso VIP, era uno común. Nunca tuve un beneficio extra y mis compañeros de pabellón veían eso. Nunca me pidieron plata ni me secuestraron, no tuve esos problemas", señaló.

El accidente vial ocurrió en la madrugada del sábado 20 de julio del 2019 en la ruta provincial 63, a la altura del partido bonaerense de Dolores, cuando el cantante perdió el control del vehículo mientras viajaban hacia una gira en la localidad balnearia de Villa Gesell, por el paso de un animal, y volcó en una zanja.

Como consecuencia, Pepo y Romina Candia, corista de la banda, sólo sufrieron lesiones, mientras que el manager Ignacio Abosaleh y el trompetista Nicolás Carabajal, fallecieron

En el juicio se acreditó que ambos iban dormidos y sin el cinturón de seguridad, en la parte trasera de la camioneta Honda CRV blanca y que murieron en el acto.