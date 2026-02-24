El Polaco emitió un comunicado aclarando sobre la supuesta infidelidad a Barby Silenzi
El cantante emitió un comunicado sobre los últimos rumores que lo relacionan con otra mujer por una foto de un pie. Los detalles de su declaración.
Lo que comenzó como una postal cotidiana frente al espejo terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo digital. El popular cantante de cumbia, El Polaco, desató un vendaval de especulaciones tras compartir una fotografía íntima donde se lo ve con el torso descubierto en el baño de un hotel. Sin embargo, el foco de atención de los usuarios no estuvo en el artista, sino en un detalle del reflejo: el pie de una mujer asomando desde la bañera, lo que inmediatamente disparó teorías sobre una posible infidelidad a su pareja, Barby Silenzi.
La velocidad de las redes sociales transformó la imagen en la pieza central de un debate sobre la lealtad del cantante, alimentado por el historial de crisis que ha atravesado la pareja. Ante la escalada de rumores que sugerían la presencia de una tercera en discordia, los protagonistas decidieron romper el silencio para desactivar la controversia de manera tajante.
Lejos de mostrarse afectada, la bailarina y madre de la hija menor del cantante intervino con rapidez y humor para poner fin a las sospechas. Al ser consultada sobre la identidad de la persona que lo acompañaba en la habitación, Silenzi fue directa: “Jajajaja ese es mi pie. Esa foto es de cuando fuimos a Las Vegas”. Con esta declaración, la mediática aclaró que la imagen no era actual, sino un registro de un viaje familiar pasado, eliminando cualquier rastro de crisis matrimonial inmediata.
Por su parte, El Polaco utilizó sus historias de Instagram para expresar su hartazgo ante lo que consideró interpretaciones malintencionadas de sus seguidores. En un tono visiblemente exasperado, el músico publicó:
“Buen día para todos... no soy de aclarar giladas pero me tienen los h... llenos... El piesito (sic) que se ve en la foto que dicen que supuestamente es mi amante jaajajaja es de @barbysilenzi1 es una foto vieja de cuando viajamos con la familia de vacaciones más que nada para que los b... dejen de hablar giladas”.
Para cerrar el tema, el artista apeló a la ironía sobre su propia capacidad para ocultar un engaño, señalando: “Tan idiota no voy a ser para subir una foto con el fondo de un pie y amantes apenas puedo con una. Que tengan un hermoso martes, siempre con Dios”.
A pesar de las aclaraciones, el clima mediático se mantuvo tenso debido a la aparición paralela de unas fotografías del cantante junto a una mujer apodada "La Polaka". Ante este nuevo frente de rumores, el intérprete fue nuevamente explícito al definir el vínculo, asegurando que “solo se trata de una fanática”. De este modo, la pareja busca una vez más separar la realidad de las versiones infundadas que emergen ante cada uno de sus movimientos en el mundo virtual.
