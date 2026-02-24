El Polaco emitió un comunicado aclarando sobre la supuesta infidelidad a Barby Silenzi

polaco

Para cerrar el tema, el artista apeló a la ironía sobre su propia capacidad para ocultar un engaño, señalando: “Tan idiota no voy a ser para subir una foto con el fondo de un pie y amantes apenas puedo con una. Que tengan un hermoso martes, siempre con Dios”.

A pesar de las aclaraciones, el clima mediático se mantuvo tenso debido a la aparición paralela de unas fotografías del cantante junto a una mujer apodada "La Polaka". Ante este nuevo frente de rumores, el intérprete fue nuevamente explícito al definir el vínculo, asegurando que “solo se trata de una fanática”. De este modo, la pareja busca una vez más separar la realidad de las versiones infundadas que emergen ante cada uno de sus movimientos en el mundo virtual.