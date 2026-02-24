Netflix series: ambientada en el siglo 19, tiene pocos capítulos y narra una dura historia familiar

Con paisajes mexicanos como telón de fondo y un fuerte foco en la relación padre-hijo, el tráiler deja en claro que se trata de una historia conmovedora que mezcla drama y momentos de calidez.

Reparto de "American Primeval"

El elenco está encabezado por figuras reconocidas del cine y la televisión:

Taylor Kitsch (Isaac)

Betty Gilpin (Sara Rowell)

Kim Coates (Brigham Young)

Jai Courtney (Virgil Cutter)

Shea Whigham (Jim Bridger)

Dane DeHaan (Jacob Pratt)

Saura Lightfoot-Leon (Abish Pratt)

Con actuaciones sólidas y una producción cuidada al detalle, la serie logra transmitir la dureza del contexto histórico en el que se desarrolla.

Trailer de "American Primeval"