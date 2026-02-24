Netflix series: ambientada en el siglo 19, tiene pocos capítulos y narra una dura historia familiar
Dirigida por Peter Berg y con guion de Mark L. Smith, la serie fue elogiada por la crítica especializada y recibió una muy buena respuesta de los suscriptores.
Estrenada el 8 de enero de 2025, esta miniserie de apenas seis capítulos propone un relato crudo y realista sobre el nacimiento de una nación en medio de la violencia y el caos del Oeste estadounidense. Inspirada en el contexto histórico de la Guerra de Utah de 1857, la ficción combina drama, acción y una fuerte carga emocional.
El catálogo de Netflix no deja de sumar títulos que rápidamente se convierten en tendencia. Una opción ideal para quienes buscan una serie corta, intensa y con un mensaje que invita a reflexionar sobre los lazos que realmente importan.
De qué trata "American Primeval"
La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como una mirada implacable al Viejo Oeste en tiempos de transformación y conflicto.
La trama sigue a una madre y su hijo que intentan dejar atrás un pasado doloroso y construir una nueva vida en un territorio dominado por la violencia, las tensiones religiosas y las disputas por el poder. En ese entorno hostil, deberán enfrentarse no solo a los peligros del camino, sino también a decisiones que pondrán a prueba su vínculo familiar.
Con una ambientación áspera y realista, la serie retrata travesías solitarias, misiones desesperadas y el costo humano de la expansión hacia el Oeste.
Reparto de "American Primeval"
El elenco está encabezado por figuras reconocidas del cine y la televisión:
Taylor Kitsch (Isaac)
Betty Gilpin (Sara Rowell)
Kim Coates (Brigham Young)
Jai Courtney (Virgil Cutter)
Shea Whigham (Jim Bridger)
Dane DeHaan (Jacob Pratt)
Saura Lightfoot-Leon (Abish Pratt)
Con actuaciones sólidas y una producción cuidada al detalle, la serie logra transmitir la dureza del contexto histórico en el que se desarrolla.
Trailer de "American Primeval"
