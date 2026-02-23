Un descuido en una foto reavivó los rumores de crisis entre El Polaco y Barby Silenzi: ¿infidelidad?
Una imagen publicada por el cantante en redes sociales generó especulaciones entre sus seguidores y volvió a poner el foco sobre el presente de la pareja.
Un simple posteo alcanzó para que regresaran las versiones de tensión entre El Polaco y Barby Silenzi. Tras disfrutar de unas vacaciones en Miami y retomar sus compromisos musicales en el norte argentino, el cantante compartió una foto que rápidamente despertó la atención de sus seguidores y abrió interrogantes sobre su situación sentimental.
En la imagen, el artista aparece posando frente al espejo del baño del alojamiento donde se encontraba. Sin embargo, un detalle no pasó inadvertido: desde la bañadera podía verse el pie de una mujer cuya identidad nunca fue confirmada. A partir de allí surgió la gran duda entre los usuarios: si se trataba de su pareja o de otra persona.
Las especulaciones crecieron todavía más cuando, poco después, el músico publicó una historia viajando solo en avión junto al mensaje “A casa”, lo que muchos interpretaron como una señal de que la bailarina no habría estado con él durante la gira.
Hasta el momento, Silenzi optó por no pronunciarse públicamente. No compartió publicaciones que aclararan la situación ni imágenes junto al cantante, algo que alimentó aún más las teorías en redes sociales. El silencio llamó la atención especialmente porque semanas antes ambos se habían mostrado muy unidos durante un viaje familiar a Disney junto a su hija Abril, donde habían compartido postales cargadas de complicidad y afecto.
La relación entre ambos siempre estuvo atravesada por reconciliaciones y distanciamientos a lo largo de más de diez años. De hecho, recientemente el propio cantante había hablado del vínculo con humor, reconociendo la intensidad de la pareja y asegurando que ella lo tiene “amarrado”, una frase que volvió a circular entre los fanáticos tras esta nueva polémica virtual.
Mientras tanto, los seguidores de la pareja continúan atentos a cada movimiento en redes sociales, esperando alguna señal que confirme o desmienta los rumores. Como ya ocurrió en otras oportunidades, muchos apuestan a una nueva reconciliación, mientras otros creen que el presente sentimental atraviesa un momento de incertidumbre que todavía ninguno de los dos decidió aclarar públicamente.
