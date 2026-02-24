Aseguran que Guillermo Francella y Elba Marcovecchio estuvieron muy cerca en una fiesta: ¿hay amor?
Ángel de Brito reveló que el actor y la abogada coincidieron en un cumpleaños y mantuvieron una charla “carita con carita”, lo que desató especulaciones.
El mundo del espectáculo volvió a posar la lupa sobre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio luego de que se instalara una versión que habla de un llamativo acercamiento entre ambos en un evento social. La información fue revelada por Ángel de Brito, quien dio detalles al aire de LAM y encendió las especulaciones sobre la verdadera naturaleza del vínculo.
Según relató el conductor, el actor y la abogada coincidieron en el cumpleaños de Pablito Copar, una celebración que reunió a varias figuras del ambiente artístico. En ese contexto, siempre de acuerdo al testimonio difundido en televisión, ambos se apartaron del resto de los invitados y mantuvieron una conversación que no pasó desapercibida. “charlando unos 15 minutos solos y a 30 centímetros de distancia, carita con carita, muy cerca, y a todos los presentes les llamó la atención”, fue la descripción que se escuchó en el programa y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y portales.
El propio periodista reforzó la versión al señalar: “Al instante me escribieron contando esta situación”, dejando en claro que la escena generó comentarios inmediatos entre quienes estaban en el lugar. Sin embargo, también buscó poner paños fríos frente a cualquier interpretación romántica al aclarar que “no se besaron, no se tocaron, fue solo una charla”. Esa precisión no impidió que el episodio se transformara en tema obligado en los programas de chimentos.
En medio de las conjeturas, Denise Dumas aportó otra mirada que desvió el eje de la historia. La conductora planteó que el acercamiento podría no tener ninguna connotación sentimental y que, por el contrario, estaría vinculado a cuestiones estrictamente legales.
En ese sentido, deslizó que el protagonista de “El Encargado” podría estar recibiendo asesoramiento en el marco de su separación de Marynés Breña —con quien compartió 36 años de relación—, proceso que inevitablemente implica acuerdos patrimoniales y definiciones judiciales
