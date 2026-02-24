Aseguran que Guillermo Francella y Elba Marcovecchio estuvieron muy cerca en una fiesta: ¿hay amor?

Según relató el conductor, el actor y la abogada coincidieron en el cumpleaños de Pablito Copar, una celebración que reunió a varias figuras del ambiente artístico. En ese contexto, siempre de acuerdo al testimonio difundido en televisión, ambos se apartaron del resto de los invitados y mantuvieron una conversación que no pasó desapercibida. “charlando unos 15 minutos solos y a 30 centímetros de distancia, carita con carita, muy cerca, y a todos los presentes les llamó la atención”, fue la descripción que se escuchó en el programa y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y portales.