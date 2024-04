Internaron de urgencia a la ex de El Polaco, Valeria Aquino

Luego afirmó: “Hablé hace un rato con Valeria que antes de ingresar a la clínica donde está me contó cuáles fueron sus síntomas y me confirmó que tiene la infección y con serias consecuencias que ahora te voy a detallar cuando te cuente qué fue lo que me dijo. La verdad es que la noté obviamente asustada con lo que le estaba sucediendo”.

Qué le pasó a la ex de El Polaco, Valeria Aquino

valeria aquino dengue

Además contó que el Polaco se quedó al cuidado de la hija de ambos: “Apenas se empezó a sentir mal, Valeria llamó a El Polaco para que se haga cargo de Alma, la hija que tienen en común”

“Juan, estoy muy mal, no puedo ni hablar y es un cuadro muy feo y fuerte. Ando muy mal, ya estoy en la clínica, me sacaron sangre y todo pero hay que esperar”, le escribió la famoso.

Y explicó: “Estoy peor que ayer cuando empecé con síntomas. No puedo respirar bien y es peor que el covid, me voy a quedar internada”.