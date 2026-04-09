Qué es de la vida de Pablo Espósito, ex Gran Hermano 2007: a qué se dedica y su rol solidario
El ex participante pasó por Cortá por Lozano y contó detalles sobre su presente. Los detalles en la nota.
El recuerdo de Gran Hermano 2007 volvió a ponerse en agenda este jueves 9 de abril a partir de la aparición de Pablo Espósito en Cortá por Lozano. Invitado para opinar sobre el intercambio con Brasil dentro del reality, el ex participante terminó yendo más allá del tema central y compartió detalles de su actualidad, incluyendo su trabajo y el rol solidario que impulsa a través de las redes sociales.
Durante la charla en el ciclo conducido por Vero Lozano, Espósito se refirió a su presente tras varios años alejado del foco mediático. Luego de su salida del programa en 2007 —y de un período que incluyó un breve paso por una cárcel de San Pablo—, el ex hermanito reconstruyó su vida profesional en otro ámbito: hoy se desempeña como agente inmobiliario y, paralelamente, utiliza sus plataformas digitales para colaborar con personas en situación de vulnerabilidad.
En ese contexto, al ser consultado sobre su actualidad, expresó: "Hace 14 años ingresé en el rubro inmobiliario, estoy muy contento y gracias a eso pude mejorar mi calidad de vida mucho". Además, explicó cómo surgió su costado solidario: "Mi propósito de vida hoy, que también me inspira a ser, es ayudar a las personas con las redes sociales", señaló. Y agregó: "Empecé a mostrar las ayudas que hacía y hoy termine siendo un puente entre la gente que quiere dar la mano a personas que están en situación de vulnerabilidad".
Sobre el impacto de su comunidad digital, Espósito remarcó: "Tenemos un poder increíble para cambiar la vida de las personas. Yo tengo una comunidad de novecientos mil seguidores y logré ayudar a más de mil personas".
Cabe recordar que el paso de Espósito por Gran Hermano 2007 se dio en una de las ediciones más recordadas del formato, que tuvo a Jorge Rial como conductor y consagró como ganadora a Marianela Mirra. Aunque no llegó a la final, el ex participante tuvo luego la oportunidad de formar parte de la versión brasileña del reality gracias a un intercambio con Íris Stefanelli, experiencia que lo hizo conocido en el país vecino antes de su posterior alejamiento de los medios.
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