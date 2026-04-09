Qué es de la vida de Pablo Espósito, ex Gran Hermano 2007: a qué se dedica y su rol solidario

Pablo Espósito ex Gran Hermano 2007 Pablo Espósito ex Gran Hermano 2007

En ese contexto, al ser consultado sobre su actualidad, expresó: "Hace 14 años ingresé en el rubro inmobiliario, estoy muy contento y gracias a eso pude mejorar mi calidad de vida mucho". Además, explicó cómo surgió su costado solidario: "Mi propósito de vida hoy, que también me inspira a ser, es ayudar a las personas con las redes sociales", señaló. Y agregó: "Empecé a mostrar las ayudas que hacía y hoy termine siendo un puente entre la gente que quiere dar la mano a personas que están en situación de vulnerabilidad".