Quién es Fabio Agostini, el chico reality que podría sacudir Gran Hermano: Generación Dorada

Su personalidad directa y confrontativa es, sin dudas, una de sus marcas registradas. A lo largo de su recorrido protagonizó cruces intensos —entre ellos con Juliana “Furia” Scaglione— que lo posicionaron como un jugador fuerte dentro del formato. En ese sentido, llegó a definirse con claridad: “Soy muy sincero, muy terco y no me gusta que me tomen por tonto”.

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