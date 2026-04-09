Victoria Irouleguy habló de su historia con Emiliano "Dibu" Martínez: "Éramos muy chicos"

“Fue antes de entrar a la casa. Él se fue y la relación empezó a desequilibrarse por la distancia”, relató, sin dramatizar ni buscar polémica. Incluso, dejó en claro que se trata de una etapa cerrada: “Ahora él está casado, tiene hijos”.

El dato no deja de llamar la atención por el contraste entre aquel joven futbolista que recién iniciaba su carrera y la figura consolidada en la que se convirtió años después, especialmente tras su papel clave en el título mundial de Argentina en Qatar 2022. Sin embargo, Irouleguy eligió correrse de cualquier intento de exposición y hablar desde un lugar más personal.

Dibu Martinez

En cuanto a su presente, se mostró completamente enfocada en su vida en Estados Unidos. “Estoy feliz”, aseguró sobre su día a día en Miami, donde construyó una rutina alejada de los medios. A diferencia de otros ex participantes, optó por un perfil bajo, centrado en sus propios emprendimientos.

Como dato curioso, también reveló que durante su estadía fuera de la casa pudo enterarse de lo que sucedía afuera. “Tuve acceso al celular y pude googlearme para ver qué estaba pasando”, comentó.

De esta manera, con una mirada más madura y distante de aquella etapa televisiva, Irouleguy reapareció para contar su historia desde otro lugar, combinando recuerdos de su paso por la TV con una vida actual completamente distinta.