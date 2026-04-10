Video: cómo fue el ingreso de Anna, la hija de Andrea del Boca, a Gran Hermano
La hija de Andrea del Boca entró a Gran Hermano en un emotivo "Congelados" para buscar la valija de su madre y dejó abierta la puerta a un regreso al reality.
Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche cargada de fuertes emociones y enormes sorpresas. Tras el abrupto abandono de Andrea del Boca por un severo golpe en su rostro, su hija Anna ingresó bajo la estricta dinámica del "Congelados" para cumplir con una misión muy especial y misteriosa.
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El sorpresivo "Congelados" en Gran Hermano
El ingreso de Anna marcó el primer "Congelados" cien por ciento real de la edición Generación Dorada (el anterior había sido una acción promocional con los artistas Ca7riel y Paco Amoroso). En esta oportunidad, el objetivo principal fue retirar la valija con las pertenencias de la actriz, quien debió dar un paso al costado de la competencia por cuestiones de salud.
Durante su breve pero intenso paso por las instalaciones, Anna aprovechó para interactuar de cerca y hablarles a varios de los participantes, entre ellos Manuel "Manu" Ibero, Yisela "Yipio" Pintos y Eduardo Carrera. Sin embargo, lo que más repercusión generó fue su enigmática y picante frase dirigida a todos los presentes: "Hay Del Boca para rato...".
¿La hija de Andrea del Boca se suma al reality como jugadora oficial?
Tras la salida obligada de su madre, los rumores sobre quién ocupará ese codiciado lugar no tardaron en inundar las redes sociales. La propia joven alimentó las especulaciones mediáticas al confesar que "por supuesto que entraría" a jugar. Su despedida al grito de "Ya volveré..." dejó a los fanáticos completamente expectantes ante la inminente decisión de la producción.
Como si esto fuera poco, la espectacular gala contó con otra bomba que sacudió la casa: se confirmó un intercambio internacional de jugadores. El polémico participante Fabio Agostini ingresará desde La casa de los famosos (Univisión), mientras que Solange "Sol" Abraham armará sus valijas para viajar e instalarse en su lugar.
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