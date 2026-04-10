Video: cómo fue el ingreso de Anna, la hija de Andrea del Boca, a Gran Hermano

El sorpresivo "Congelados" en Gran Hermano

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El ingreso de Anna marcó el primer "Congelados" cien por ciento real de la edición Generación Dorada (el anterior había sido una acción promocional con los artistas Ca7riel y Paco Amoroso). En esta oportunidad, el objetivo principal fue retirar la valija con las pertenencias de la actriz, quien debió dar un paso al costado de la competencia por cuestiones de salud.