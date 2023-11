El Polaco y Barby Silenzi, en su peor momento: qué pasó

el polaco separacion

Aunque, si bien confirmó su distanciamiento, el referente de la movida tropical habló del amor que le tiene a la madre de su hija menor. "Con Barby pasamos un montón de cosas. La pandemia nos agarró cuando nos estábamos poniendo de novios... la pasamos bien, pero estuvimos encerrados. A Barby la amo mucho, es una mujer excelente, como las madres de mis nenas. Aparecieron en mi vida para enseñarme cosas", fueron sus palabras exactas.

¿Por qué se distanciaron Barby Silenzi y El Polaco?

A pesar de que el cantante no reveló qué fue lo que sucedió entre ellos, aparentemente lo hizo Barby Silenzi de forma inesperada mediante sus historias de Instagram. Asimismo, según reveló Ángel de Brito en X, la discusión se habría originado por Boca Juniors, en especial teniendo en cuenta que El Polaco viajó a Brasil y se viralizó un video de él siendo rechazado por la policía brasileña antes de entrar al Maracaná.

"Se pudrió todo entre El Polaco y Barby Silenzi ahora por #BOCA Le restringió las cuentas para que no lo vea? #LAM", escribió el conductor en sus redes sociales. En cuanto a ella, realizó un descargo en redes sociales en el que reveló algunas causas, aunque nunca nombró a El Polaco. "Me pasó algo que nunca me pasó antes en mi vida, me restringieron en Instagram y ocultaron las historias de las cuentas de mis hijas jajajajaja No puedo creer tantoooo. ¿Qué cosas no puedo ver? ¿Esto es normal? ¿Por qué será que alguien hace eso? Hay no entiendo, alguien me explica por fa", comenzó.

Luego, siguió: "Explico porque no se entendió: una persona me restringió para que yo no pueda ver sus historias etc... Y las cuenta de mis hijas también, porque las manejo yo. Ahora me pregunto ¿Porque no me bloqueas y listo, no? ¿O si lo haces te van a empezar a preguntar cosas? Bueno no sé, no entiendo mucho de este tema. Yo sería más práctica bloqueo y fin pero bueno cada uno con sus mambos".

Además, cerró respondiendo algunas preguntas o suposiciones de sus seguidores. "No te bloquea porque está pendiente de tu vida y es más fácil romper los huevos haciendo eso", le confirmó un fan a lo que ella respondió: "¡Ahh esa es buena! No lo había pensado... Pero no me bloqueo me restringió".