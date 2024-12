El polémico comentario de Lourdes Ciccarone que podría costarle su lugar en Gran Hermano: "Villero"

lourdes gh mugriento

Fue entonces cuando Ciccarone estalló. “¿Quién fue el mugriento que hizo esta mierda? No puede ser tan villero de hacer esto. Yo mínimo lo tiro”, lanzó furiosa, refiriéndose a la persona que había dejado los restos de comida sin desechar.

Keila intentó calmar el momento y prevenir que las palabras de Lourdes tuvieran repercusiones negativas. “Amiga, no hay que decir la palabra ‘villero’ esta semana”, le advirtió, recordándole la sensibilidad de las audiencias y la importancia de cuidar su imagen. Sin embargo, Lourdes no solo no recapacitó, sino que agravó la situación: “Si los villeros no votan”, agregó, encendiendo aún más la polémica.

El fragmento del incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios pidieron que la producción de Gran Hermano tome medidas disciplinarias contra la marplatense. Algunos incluso exigieron su expulsión inmediata.

Cómo votar gratis al nominado que querés que se vaya este domingo de GH

El pasado 2 de diciembre comenzó una nueva edición Gran Hermano, el reality protagonizado por 24 jugadores que tiene en vilo al país, y que se prepara este domingo para tener la tercera eliminación tras las salidas de Delfina y Renato.

La nueva semana de juego tuvo varias sanciones y dos fulminados, por lo que la placa quedó conformada por ocho participantes, sin que el líder Ulises pueda realizar su jugada final.

Quiénes son los nominados de esta semana en Gran Hermano:

Brian

Santiago

Andrea

Luz

Chiara

Sandra

Luciana

Jenifer

Se pueden votar de dos maneras al que abandone la casa de Gran Hermano entre los nominados por los jugadores:

A través del QR que aparece en pantalla.

Enviando un SMS: GH al 9009 y responder con el participante a eliminar.

