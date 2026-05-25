Pincoya y Juan Carlos subieron la temperatura de Gran Hermano con un inesperado chapuzón que explotó en redes
La chilena y su compañero protagonizaron una escena descontracturada que no pasó inadvertida dentro de la casa.
La casa de Gran Hermano volvió a regalar uno de esos momentos que rápidamente cruzan la pantalla, se vuelven virales y desatan todo tipo de comentarios en las redes sociales, entre el público que sigue el reality de Telefe día a día.
Esta vez, las miradas se las llevaron Pincoya y Juan Carlos, uno de los recientes ingresos del repechaje, quienes sorprendieron al resto de los participantes con una escena inesperada en plena tarde de pileta.
Todo comenzó cuando Pincoya, fiel a su estilo descontracturado, lanzó una propuesta frente a todos sus compañeros mientras estaban reunidos cerca del jardín. “Quién quiere irse a bañar conmigo. Quién se atreve. Vamos a bañarnos a raja pela”, dijo, despertando risas, sorpresa y miradas cómplices dentro de la casa.
La primera respuesta no tardó en llegar. “Yo voy”, contestó Juan Carlos, conocido dentro del reality como JC, quien decidió sumarse sin demasiadas vueltas a la propuesta de la chilena y acompañarla en el improvisado momento que terminó convirtiéndose en uno de los clips más comentados del día.
El momento entre Pincoya y JC en Gran Hermano que se volvió furor
Ante la sorpresa del resto de los jugadores, ambos se metieron a la pileta completamente desnudos, generando una mezcla de carcajadas, asombro y comentarios entre quienes observaban la situación desde afuera. Lejos de la vergüenza, JC se arrojó al agua con total naturalidad, mientras Pincoya celebraba el divertido instante que rompió con la rutina de la convivencia.
Como suele ocurrir con las escenas inesperadas dentro de la casa, el video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y despertó reacciones de todo tipo entre los seguidores del programa, que no tardaron en convertir el clip en uno de los temas más comentados del día. Aunque dentro de la casa también fue tema de conversación, ya que las mujeres quedaron sorprendidas para bien del cuerpo de su nuevo compañero.
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