Pincoya y Juan Carlos subieron la temperatura de Gran Hermano con un inesperado chapuzón que explotó en redes

El momento entre Pincoya y JC en Gran Hermano que se volvió furor

Ante la sorpresa del resto de los jugadores, ambos se metieron a la pileta completamente desnudos, generando una mezcla de carcajadas, asombro y comentarios entre quienes observaban la situación desde afuera. Lejos de la vergüenza, JC se arrojó al agua con total naturalidad, mientras Pincoya celebraba el divertido instante que rompió con la rutina de la convivencia.

Como suele ocurrir con las escenas inesperadas dentro de la casa, el video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y despertó reacciones de todo tipo entre los seguidores del programa, que no tardaron en convertir el clip en uno de los temas más comentados del día. Aunque dentro de la casa también fue tema de conversación, ya que las mujeres quedaron sorprendidas para bien del cuerpo de su nuevo compañero.