El polémico tuit de Bri Marcos en medio de la escandalosa separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Enzo Fernández Valentina Cervantes

De inmediato surgieron rumores sobre una tercera persona en discordia. Algunas versiones apuntan a Brisa Marcos, una influencer que supuestamente estuvo en una fiesta en un yate con otros jugadores de Independiente.

El rumor cobró fuerza tras un tuit provocador de la joven, en el que menciona al jugador de la Selección Argentina: 'Enzo Fernández, eres el amor de mi vida, hermoso, te amo', escribió en su cuenta de "X".

bri marcos.jpg

En los comentarios de la publicación, los internautas no se contuvieron. 'Gastó 20 mil dólares en una trola VIP, lo re cag... a Enzo', 'No hay mujer en suelo argentino que no se haya querido agarrar a Enzo en algún momento', 'Lo cambia todo', fueron algunas de las reacciones."

Valentina Cervantes rememoró los sacrificios que hizo por su relación con Enzo Fernández

valentina cervantes.jpg

La periodista Julieta Argenta en el programa de Ángel de Brito, contó: "Hoy hablé con Valentina, me dijo que quería darnos a nosotros su testimonio, que no habló con nadie. Lo cierto es que hace 10 días Enzo le dijo que se quería separar, para ella fue un baldazo de agua fría, él la dejó. Todos pensaban que venía por el lado de ella”.

Este viernes, en Socios del espectáculo, recordaron una entrevista de Valentina Cervantes en Perros de la Calle, donde relataba el comienzo de su relación con Enzo.

En la conversación, la botinera comentó que el representante del jugador les alquilaba un departamento en Villa Urquiza, mientras ella trabajaba en un call center para mantener el hogar.

"Cuando él tenía 17 años y yo 18, nos fuimos a vivir juntos. En la primera cita me invitó al cumpleaños del sobrino", lanzó.

Además, Valentina decía que no tenían dinero para comprar ropa para su hija, por lo que tenían que buscar prendas de segunda mano.

Finalmente, con los años, la vida dio un giro de 360 "Cuando nació Olivia, nosotros no teníamos plata. Yo trabajaba en un call center. Le comprábamos ropa en Market Place. Cuando nació nuestro nene, la realidad ya era otra", relató.