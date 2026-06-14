El descargo de Juanita Tinelli tras denunciar a Bautista Cuiña: "Fui una piba pidiendo ayuda"

El mensaje concluyó con una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales: "También fui una piba pidiendo ayuda".

posteo de juanita tinelli

Qué consta en la denuncia policial de Juana Tinelli contra Bautista Cuiña

Según el parte policial, efectivos de la Comisaría Vecinal 13A acudieron a las 5.20 de la madrugada del viernes al boliche Costa 7070, ubicado sobre la avenida Costanera Rafael Obligado, tras una denuncia por un presunto hecho de violencia de género.

Al llegar al lugar, entrevistaron a Juana Tinelli, quien manifestó que su expareja le había dado un golpe en el rostro durante una discusión ocurrida dentro del establecimiento. No obstante, los agentes dejaron constancia de que no presentaba lesiones visibles al momento de la intervención.

El informe señala además que se solicitó la presencia del SAME para asistir a la joven, aunque ella rechazó la atención médica y posteriormente se retiró acompañada por amigos y por su chofer o custodio.

Por otra parte, personal de seguridad recorrió el complejo para localizar a Cuiña, pero no logró encontrarlo. Según indicaron, el joven ya se había retirado del lugar antes de la llegada de la Policía.

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña Juanita Tinelli y Bautista Cuiña

Uno de los empleados de seguridad declaró haber observado una discusión entre ambos, aunque aseguró no haber presenciado la agresión denunciada.

La causa quedó caratulada como averiguación de lesiones. Entre las medidas ordenadas por la UFLA Norte figuran el relevamiento de las cámaras de seguridad del boliche, la toma de declaraciones a los involucrados y la implementación de una consigna policial en el domicilio de la denunciante.