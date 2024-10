El posteo de Valentina Cervantes tras su separación de Enzo Fernández: "Hay dos niños en el medio"

Con un texto con fondo negro, comenzó escribiendo: "Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro". Luego, agregó: "Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos".

"Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta", continuó Cervantes y cerró con un pedido: "No quieran crear guerras donde no las hay".

Qué posteó Valentina Cervantes tras separarse de Enzo Fernández

enzo fernandez valentina

Hay que destacar que, en las últimas horas, tras confirmar su separación en LAM, varias cosas se dijeron al respecto. Entre ellas, una tiene que ver con que Enzo le habría dicho a. Valentina que necesita vivir su vida de soltero.

Al parecer, la explicación que él le dio a ella tiene que ver con que formaron una familia muy de jóvenes. Es por eso que ahora él necesitaría vivir las etapas que se salteó después de convertirse en padre.

Estos rumores generaron un gran rechazo hacia el futbolista en redes sociales. Si bien muchos lo felicitaron por su sinceridad, otros tanto se mostraron enfurecidos porque ahora tiene dos hijos y "se hubiese acordado antes".

De hecho, es por estos mismos comentarios que Valentina pidió que no se cree una guerra inexistente. En tanto, por ahora, Enzo no brindó declaraciones.