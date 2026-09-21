El polémico video de la China Suárez que terminó inhabilitando la licencia de conducir de Mauro Icardi
Durante el fin de semana, la actriz se mostró por fuera de la ventanilla cantando una canción y le trajo un nuevo problema a Icardi, como si no tuviera...
En las últimas horas, la China Suárez trajo un nuevo problema a la vida de Mauro Icardi. A través de sus redes sociales, la actriz difundió un video cantando una canción en inglés a bordo del vehículo que conducía el futbolista, con la particularidad de que estaba sin cinturón de seguridad y colgada de la ventanilla.
En la publicación, escribió: "No necesito manifestar, porque ya llegó el hombre que pedí", en un claro halago al exjugador del Galatasaray de Turquía.
Tras la viralización del clip, se encendieron las alarmas de las autoridades viales de la provincia de Buenos Aires, debido a la conducta de Suárez, que no solo puso en riesgo su propia vida, sino también la de Icardi y la de quienes circulaban por la zona. La escena dejó en evidencia además la responsabilidad del conductor, Mauro Icardi, quien continuó la marcha sin detener el vehículo ni exigir a la acompañante que depusiera la actitud.
La decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tras el video de la China Suárez
Frente a la gravedad del hecho, el Ministerio de Transporte bonaerense intervino de oficio y detectó una irregularidad adicional: el futbolista circulaba con la licencia de conducir vencida. Ante esta situación, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso su inhabilitación preventiva para manejar, una medida cautelar que busca sancionar la negligencia al volante y prevenir futuros incidentes en la vía pública bajo el marco legal de la Ley Provincial N° 13.927.
Dado que Icardi registra su domicilio legal en territorio bonaerense, cualquier intento futuro de renovar o gestionar su registro deberá realizarse indefectiblemente en la jurisdicción correspondiente a su residencia. Además, antes de poder volver a ponerse al volante, deberá aprobar de forma obligatoria una reevaluación psicológica que certifique su aptitud para conducir.
Desde la cartera de Transporte de la provincia enfatizaron que la persona al mando de un vehículo asume la obligación legal y moral de garantizar una circulación segura, protegiendo en todo momento la integridad física de sus acompañantes y del resto de los peatones y conductores. La sanción preventiva fue formalmente asentada este 21 de septiembre con el objetivo de asegurar que el futbolista solo recupere el derecho a manejar una vez que demuestre idoneidad y responsabilidad en el tránsito.
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