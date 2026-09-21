El polémico video de la China Suárez que terminó inhabilitando la licencia de conducir de Mauro Icardi

Desde la cartera de Transporte de la provincia enfatizaron que la persona al mando de un vehículo asume la obligación legal y moral de garantizar una circulación segura, protegiendo en todo momento la integridad física de sus acompañantes y del resto de los peatones y conductores. La sanción preventiva fue formalmente asentada este 21 de septiembre con el objetivo de asegurar que el futbolista solo recupere el derecho a manejar una vez que demuestre idoneidad y responsabilidad en el tránsito.