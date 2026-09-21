Examen psicológico obligatorio para Icardi: la condición del Gobierno bonaerense para devolverle la licencia
Como si no tuviera suficientes problemas, Icardi deberá probar que está psíquicamente apto para recuperar su licencia de conducir tras el video viral.
Una reciente publicación en redes sociales sumó un insólito problema legal y vial para Mauro Icardi. La China Suárez compartió un video grabado en el interior del vehículo que manejaba el exdelantero del Galatasaray, donde se la ve cantando un tema en inglés, completamente desabrochada del cinturón de seguridad y con buena parte del cuerpo afuera de la ventanilla.
Para acompañar el clip viral, la actriz escribió: "No necesito manifestar, porque ya llegó el hombre que pedí", en un explícito mensaje dedicado al futbolista. Sin embargo, el contenido romántico quedó rápidamente eclipsado por el peligro de la secuencia.
La difusión masiva del fragmento activó la intervención inmediata de las autoridades de tránsito de la provincia de Buenos Aires. La maniobra fue calificada de alto riesgo no solo para la integridad física de Suárez, sino también para la del propio Icardi y la de los automovilistas que transitaban por el lugar.
Asimismo, la situación dejó expuesta la falta de prudencia del futbolista al volante, quien prefirió no interrumpir la marcha ni solicitarle a su acompañante que regresara al asiento de forma segura, asumiendo una actitud de clara negligencia mientras conducía.
Examen psicológico obligatorio para Icardi: la condición del Gobierno bonaerense para devolverle la licencia
A raíz de la imprudencia cometida, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial oficializó la inhabilitación preventiva del jugador, amparándose en lo normado por la Ley Provincial N° 13.927. La resolución establece que, debido a que Icardi está radicado en territorio bonaerense, cualquier trámite para solicitar un nuevo registro de conducir deberá efectuarlo exclusivamente en la dependencia municipal que le corresponde por domicilio.
No obstante, para poder iniciar dicha gestión, el futbolista tendrá que someterse de manera obligatoria a un examen psicotécnico que avale su aptitud mental para volver a ponerse al mando de un automóvil.
Desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires enfatizaron que la conducción exige la máxima prudencia y que quien toma el volante es responsable no solo de su propia conducta, sino también de proteger a quienes viajan en el vehículo y al resto de los transeúntes.
La medida cautelar quedó formalmente asentada este 21 de septiembre con el propósito de garantizar que Icardi solo regrese a la vía pública cuando certifique que reúne el perfil y la capacidad técnica para conducir responsablemente.
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