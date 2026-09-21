Examen psicológico obligatorio para Icardi: la condición del Gobierno bonaerense para devolverle la licencia.

No obstante, para poder iniciar dicha gestión, el futbolista tendrá que someterse de manera obligatoria a un examen psicotécnico que avale su aptitud mental para volver a ponerse al mando de un automóvil.

Desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires enfatizaron que la conducción exige la máxima prudencia y que quien toma el volante es responsable no solo de su propia conducta, sino también de proteger a quienes viajan en el vehículo y al resto de los transeúntes.

La medida cautelar quedó formalmente asentada este 21 de septiembre con el propósito de garantizar que Icardi solo regrese a la vía pública cuando certifique que reúne el perfil y la capacidad técnica para conducir responsablemente.