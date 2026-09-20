La China Suárez mostró el debut futbolístico de Amancio y reveló el inesperado festejo

Más tarde, la China compartió un divertido video en el que se la escucha preguntarle a su hijo quién había metido su primer gol. “¿Mi primer gol?”, respondió Amancio, sorprendido.

Ante la respuesta, la actriz hizo una aclaración: “Bueno, en un campeonato”. La escena provocó la reacción de la China, que acompañó el video con un emoji de risa y una frase que resumió el momento: “Se agrandó”.

Así, entre goles, festejos y mucha emoción familiar, Amancio tuvo su primer acercamiento al fútbol. Y aunque todavía es demasiado pronto para saber si continuará por ese camino, su debut ya tuvo un detalle que lo emparenta con otra figura cercana a su familia: Mauro Icardi, reconocido por su carrera como futbolista.