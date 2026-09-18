La inesperada reacción de Emilia Attias al hablar de la China Suárez, su excompañera: "Me da pena"
Las actrices trabajaron juntas en Casi Ángeles y Emilia Attias fue tajante al referirse a su excompañera. Los detalles en la nota.
Emilia Attias se refirió a la exposición que enfrenta la China Suárez y sorprendió al salir en defensa de quien fue su compañera en Casi Ángeles. Aunque reconoció que hace tiempo no se ven, la actriz aseguró que el cariño permanece y lamentó la cantidad de cuestionamientos que recibe públicamente.
“La tienen que dejar un poco más tranquila, me da pena la verdad en un punto. Vuelvo a lo mismo, son personalidad y chicas que las conozco . no es que nos vemos todo el tiempo, no nos vemos hace mucho, eso no significa que no nos queramos ni seamos amigas”, comenzó diciendo.
Las declaraciones de Attias se conocieron luego de que la China volviera a convertirse en tema de conversación en las redes sociales. En las últimas horas, la actriz compartió nuevas imágenes en su cuenta de Instagram y decidió enfrentar los comentarios negativos que distintos usuarios hicieron sobre su cuerpo.
En medio del hate que recibió y de las repercusiones que habitualmente generan las decisiones vinculadas con su vida privada y sentimental, Emilia se mostró comprensiva con la situación que atraviesa su excompañera.
El vínculo de Emilia Attias y la China Suárez que nació en Casi Ángeles
Casi Ángeles fue el proyecto que unió a Emilia y la China junto a otras figuras como Lali Espósito, Mery del Cerro, Cande Vetrano, Gime Accardi y Rochi Igarzabal. Después del éxito de la ficción, cada una continuó con su carrera y construyó su propia vida, pero Attias considera que aquella etapa dejó una conexión que permanece pese al paso de los años.
“Tuvimos algo que nos hermana para siempre. Las conozco, son todas mujeres con su personalidad bien puesta y tienen herramientas para llevar la vida que llevan, hacerse cargo de eso, entender las repercusiones que pueden tener. Qué les importa y no, qué hacen con eso”, sostuvo.
La actriz también dejó en claro que, aunque actualmente no mantenga un contacto frecuente con la China, sigue de cerca su presente y conserva el afecto por ella.
“La veo mucho, la quiero mucho, creo que está feliz… no creo que sea una persona que permanezca en un lugar que es infeliz. Se dicen un montón de cosas de ella y elige cuándo responder y no”, concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario