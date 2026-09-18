La inesperada reacción de Emilia Attias al hablar de la China Suárez, su excompañera: "Me da pena"

“Tuvimos algo que nos hermana para siempre. Las conozco, son todas mujeres con su personalidad bien puesta y tienen herramientas para llevar la vida que llevan, hacerse cargo de eso, entender las repercusiones que pueden tener. Qué les importa y no, qué hacen con eso”, sostuvo.

La actriz también dejó en claro que, aunque actualmente no mantenga un contacto frecuente con la China, sigue de cerca su presente y conserva el afecto por ella.

“La veo mucho, la quiero mucho, creo que está feliz… no creo que sea una persona que permanezca en un lugar que es infeliz. Se dicen un montón de cosas de ella y elige cuándo responder y no”, concluyó.