Flor Peña cumplió 52 años, compartió fotos al natural y emocionó con una profunda reflexión

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La reflexión de Flor Peña por sus 52 años

La actriz también habló sobre su manera de afrontar los cambios y las experiencias que todavía tiene por delante. "Aprendí a soltar y a escuchar. Y el amor es y será siempre el motor de mi existencia", expresó en el cierre de su publicación. El posteo recibió numerosos mensajes de cariño de sus seguidores y de distintas figuras del espectáculo. Entre quienes la saludaron estuvieron Marley, Georgina Barbarossa, Marcelo De Bellis y su hijo Juan Otero.