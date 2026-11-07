Flor Peña cumplió 52 años, compartió fotos al natural y emocionó con una profunda reflexión
La actriz celebró su cumpleaños con imágenes sin maquillaje ni filtros y publicó un mensaje sobre el paso del tiempo, el autoconocimiento y el amor.
Florencia Peña cumplió 52 años y decidió celebrar una nueva vuelta al sol con una publicación especial en sus redes sociales. La actriz compartió varias fotografías al natural, sin maquillaje ni filtros, y acompañó las imágenes con una reflexión sobre su presente, las experiencias vividas y el camino de autoconocimiento que sigue transitando.
"En este presente, nada me define. Mi vida es una constante búsqueda. Es estar en sintonía con mi ser; ese lugar al que yo sola sé llegar, del que a veces me voy, pero al que siempre regreso", escribió la protagonista de Casados con hijos.
En otra parte del mensaje, Flor Peña hizo referencia a las distintas etapas que atravesó y a la importancia de reconocerse más allá de los personajes que interpreta. "Estas fotos a cara lavada son el mejor reflejo de quién soy hoy. Alguien que ha atravesado tempestades y que conserva la fuerza para seguir intentando", sostuvo.
La reflexión de Flor Peña por sus 52 años
La actriz también habló sobre su manera de afrontar los cambios y las experiencias que todavía tiene por delante. "Aprendí a soltar y a escuchar. Y el amor es y será siempre el motor de mi existencia", expresó en el cierre de su publicación. El posteo recibió numerosos mensajes de cariño de sus seguidores y de distintas figuras del espectáculo. Entre quienes la saludaron estuvieron Marley, Georgina Barbarossa, Marcelo De Bellis y su hijo Juan Otero.
En el plano profesional, la actriz se prepara para protagonizar Chicago junto a Juliana Gattas, integrante de Miranda!. La producción de Adrián Suar tiene previsto su estreno en mayo de 2027 en el Teatro El Nacional Sancor Seguros.
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