Una estrella de "The last of Us" fue desvinculada del proyecto por culpa de Marvel

danny ramirez

Un camino de transiciones para HBO

Este no es el único movimiento importante que ha tenido que asimilar el equipo de producción. Hace poco se confirmó que Neil Druckmann, la mente detrás del videojuego original y una de las piezas creativas centrales del show, decidió dejar sus funciones directas en la adaptación antes de que el trabajo de la tercera temporada se pusiera en marcha de manera definitiva. Estos cambios estructurales plantean un escenario de renovación para una serie que supo mantener la vara muy alta en términos de calidad.

Aunque desde HBO todavía no emitieron un comunicado oficial con fechas exactas, los rumores dentro de la industria sugieren que el rodaje se extendería desde marzo hasta noviembre de 2026. Siguiendo la lógica de producción de las temporadas anteriores, esto situaría el gran estreno recién para el año 2027. Mientras tanto, los fanáticos permanecen atentos a quién será el encargado de calzarse las botas de Manny Álvarez para enfrentar los peligros que acechan en las ruinas de la civilización.