Una estrella de "The last of Us" fue desvinculada del proyecto por culpa de Marvel
Recientemente se confirmó que uno de los protagonistas de la temporada 2 no trabajará más en la serie de HBO Max por causa de su apretada agenda.
El universo televisivo de The Last of Us atraviesa un momento de redefinición mientras se prepara para lo que vendrá. La exitosa adaptación de HBO, basada en la obra maestra de Naughty Dog, tiene previsto iniciar las grabaciones de su tercera entrega en 2026. Sin embargo, antes de que las cámaras comiencen a rodar, la producción se enfrenta a un desafío inesperado: la necesidad de encontrar un nuevo rostro para un personaje que promete tener una relevancia fundamental en los próximos episodios.
Según dio a conocer el medio especializado The Wrap, el actor Danny Ramírez, quien se puso en la piel de Manny Álvarez durante la segunda temporada, decidió dar un paso al costado. El motivo de su alejamiento no responde a diferencias creativas, sino a una superposición de compromisos en su calendario profesional. El actor tiene por delante un futuro muy activo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpreta a Joaquín Torres (el nuevo Falcon). Se espera que Ramírez esté filmando Avengers: Secret Wars a mediados de 2026, lo que coincide directamente con el cronograma estimado para la serie de infectados.
El peso de Manny en la trama de Seattle
La salida de Ramírez obliga a la producción a realizar un recast de un personaje que no es un simple secundario. En la ficción, Manny es un engranaje clave del Frente de Liberación de Washington (WLF), la poderosa organización militar que mantiene un enfrentamiento feroz por el control de Seattle. Su historia personal también lo vincula con las Luciérnagas, aquel grupo rebelde que fue el motor principal de los eventos que cerraron la primera temporada junto a Joel y Ellie.
La importancia de este reemplazo se vuelve más evidente si se analiza el rumbo que tomará la historia. La narrativa de la serie empezará a poner el foco en el camino de Abby, personaje interpretado por Kaitlyn Dever, y es precisamente Manny quien la acompaña de cerca en sus misiones iniciales. Al ganar más tiempo en pantalla y mayor profundidad dramática, el nuevo actor que tome el relevo tendrá la responsabilidad de sostener una de las aristas más intensas del conflicto bélico y emocional que propone la trama.
Un camino de transiciones para HBO
Este no es el único movimiento importante que ha tenido que asimilar el equipo de producción. Hace poco se confirmó que Neil Druckmann, la mente detrás del videojuego original y una de las piezas creativas centrales del show, decidió dejar sus funciones directas en la adaptación antes de que el trabajo de la tercera temporada se pusiera en marcha de manera definitiva. Estos cambios estructurales plantean un escenario de renovación para una serie que supo mantener la vara muy alta en términos de calidad.
Aunque desde HBO todavía no emitieron un comunicado oficial con fechas exactas, los rumores dentro de la industria sugieren que el rodaje se extendería desde marzo hasta noviembre de 2026. Siguiendo la lógica de producción de las temporadas anteriores, esto situaría el gran estreno recién para el año 2027. Mientras tanto, los fanáticos permanecen atentos a quién será el encargado de calzarse las botas de Manny Álvarez para enfrentar los peligros que acechan en las ruinas de la civilización.
