El posteo de Lourdes de Bandana tras la detención de su expareja: qué publicó

Lourdes Fernández, quien alcanzó la fama a comienzos de los 2000 como parte de Bandana, se ha mostrado en los últimos años enfocada en su carrera solista y en su trabajo como productora. Su vida privada, sin embargo, volvió a quedar en el centro de la escena tras la denuncia contra su ex. En entrevistas pasadas, la artista había hablado sobre su búsqueda de independencia y de vínculos sanos, insistiendo en que “no todo lo que brilla en las redes es real”.