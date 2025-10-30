El posteo de Lourdes de Bandana tras la detención de su expareja: qué publicó
La ex Bandana publicó un video con una frase que muchos interpretaron como una indirecta, en medio del escándalo por la denuncia de privación ilegítima de la libertad contra Leandro García Gómez.
Lourdes Fernández, más conocida por su nombre artístico Lowrdez, volvió a ser tema de conversación en las redes sociales luego de que se conociera la detención de su expareja, Leandro García Gómez, acusado de haberla mantenido encerrada contra su voluntad en su domicilio. El caso, que ya está en manos de la Justicia, conmocionó al entorno de la artista y generó una oleada de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores.
Pocas horas después de que trascendiera la noticia, Lowrdez publicó un video en sus historias de Instagram que muchos usuarios interpretaron como una respuesta velada a la situación. En el breve clip, se ven dos perros enfrentados a los ladridos, mientras se lee una frase que no tardó en viralizarse: “Un chisme es más importante que una pelea”. La cantante agregó encima del video su propio comentario: “X diooorrrr”, una expresión que en redes suele usarse con tono irónico, reforzando el sentido sarcástico del mensaje.
La publicación no tardó en encender los comentarios. Varios fanáticos entendieron el posteo como una manera sutil de marcar distancia del conflicto y de aludir a cómo se habló del tema en los medios. Otros interpretaron que la artista quiso dejar entrever su hartazgo ante las especulaciones y las versiones cruzadas. Lo cierto es que el gesto de Lowrdez llegó en un momento de fuerte exposición mediática, cuando la investigación judicial sobre García Gómez avanza y los detalles del caso comienzan a multiplicarse en los programas de espectáculos.
Lourdes Fernández, quien alcanzó la fama a comienzos de los 2000 como parte de Bandana, se ha mostrado en los últimos años enfocada en su carrera solista y en su trabajo como productora. Su vida privada, sin embargo, volvió a quedar en el centro de la escena tras la denuncia contra su ex. En entrevistas pasadas, la artista había hablado sobre su búsqueda de independencia y de vínculos sanos, insistiendo en que “no todo lo que brilla en las redes es real”.
