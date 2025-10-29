Lourdes de Bandana irrumpió en un vivo de Fabiana Cantilo: "Me quedé dormida dos días"
La cantante dio detalles de lo que pasó en el departamento de su ex pareja el día que era buscada por la policía tras la denuncia de su mamá.
Lourdes Fernández habló por primera vez sobre la detención de su ex novio, Lenadro García Gómez, imputado por 'privación ilegítima de la libertad' y denunciado por violencia física y psicológica tanto por ella como por otras exparejas. La cantante dio detalles durante una transmisión en vivo con Fabiana Cantilo a través de Instagram.
Cantilo puso en duda que fuera una angina la que afectara a la cantante y se lo dijo sin vueltas. “No te creo nada esa parte. Y que dormiste cinco días… por qué no contestabas dónde estabas. Nadie sabia dónde estabas”, dijo Fabiana quien recordó que ella también pasó por una situación de adicciones en la que estuvo, según ella, “fisurada”.
Ante las consultas de Fabiana, Lourdes dijo que tomó whisky con Leandro y que luego se durmió. “El domingo a la noche cuando me desperté me di cuenta de que tenía anginas. El lunes tenía que trabajar, pero lo suspendí”, explicó.
“¿No lo mandaste a comprar remedios?“, quiso saber Cantilo. ”Sí compró, pero no lo mandé porque yo estaba inconsciente por la fiebre“, aseguró Fernández.
En el momento en que Lourdes dijo que “hace rato” está separada de Leandro, Fabiana le preguntó: “¿Y qué hacías en el cuarto del señor?“. Ante eso, la cantante respondió: ”Fue su cumpleaños".
“¿Te pegaba el señor? ¿Te volvió a pegar?¿Me lo jurás por Dios?“, le preguntó Fabiana después. “No volvió. Te lo juro por Dios, por mis cuerdas vocales. Por eso realmente estoy muy triste de que hoy le hayan negado la excarcelación”, manifestó Lourdes.
Qué dice el informe de los especialistas que evaluaron a Lourdes de Bandana
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) elaboró un informe sobre la situación de Lourdes Fernández en el que estableció que la artista se encuentra en una situación de “alto riesgo”.
El documento, realizado por un equipo interdisciplinario de profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho, describe un contexto de vulnerabilidad extrema.
De acuerdo a los especialistas, en el testimonio de la cantante se observan patrones de control, aislamiento y sometimiento psicológico que suelen estar presentes en los vínculos abusivos.
Aunque Lourdes Fernández negó haber sido agredida físicamente por su expareja, Leandro García Gómez, los peritos interpretaron su declaración como la de “una mujer manipulada por el violento”, una figura que enmarca el impacto emocional y la dependencia que pueden generar las relaciones de dominación.
Ante los resultados del informe, Yamil Castro Bianchi, abogado de la madre de la artista, pedirá que Lourdes vuelva a declarar, esta vez como posible víctima de delitos relacionados con la trata de personas.
