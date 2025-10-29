Lourdes de Bandana irrumpió en un vivo de Fabiana Cantilo: "Me quedé dormida dos días"

“¿Te pegaba el señor? ¿Te volvió a pegar?¿Me lo jurás por Dios?“, le preguntó Fabiana después. “No volvió. Te lo juro por Dios, por mis cuerdas vocales. Por eso realmente estoy muy triste de que hoy le hayan negado la excarcelación”, manifestó Lourdes.

lourdes fabiana cantilo

Qué dice el informe de los especialistas que evaluaron a Lourdes de Bandana

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) elaboró un informe sobre la situación de Lourdes Fernández en el que estableció que la artista se encuentra en una situación de “alto riesgo”.

El documento, realizado por un equipo interdisciplinario de profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho, describe un contexto de vulnerabilidad extrema.

De acuerdo a los especialistas, en el testimonio de la cantante se observan patrones de control, aislamiento y sometimiento psicológico que suelen estar presentes en los vínculos abusivos.

Aunque Lourdes Fernández negó haber sido agredida físicamente por su expareja, Leandro García Gómez, los peritos interpretaron su declaración como la de “una mujer manipulada por el violento”, una figura que enmarca el impacto emocional y la dependencia que pueden generar las relaciones de dominación.

Ante los resultados del informe, Yamil Castro Bianchi, abogado de la madre de la artista, pedirá que Lourdes vuelva a declarar, esta vez como posible víctima de delitos relacionados con la trata de personas.