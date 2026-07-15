El posteo de Pablo Lescano que sorprendió a los fanáticos de Damas Gratis
Con una serie de fotos inesperadas, Pablo Lescano desató una ola de comentarios, incluso por parte de su esposa, Cecilia Calafell.
Pablo Lescano volvió a acaparar la atención en las redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. El cantante de Damas Gratis compartió dos fotos tomadas frente al espejo de un baño en las que posó únicamente en bóxer, con un jacuzzi de fondo, y generó una catarata de comentarios entre sus seguidores.
Aunque las imágenes fueron publicadas en la antesala del encuentro entre la Selección Argentina y Suiza por el Mundial 2026, el contenido comenzó a circular masivamente horas después y se volvió viral entre los fanáticos del músico.
El referente de la cumbia atraviesa un presente de plenitud. A su intensa agenda de presentaciones con Damas Gratis se suma un buen momento en el plano sentimental, luego de haber recompuesto su relación con Cecilia Calafell. Además, aprovecha cada oportunidad para seguir de cerca la campaña de la Selección Argentina en Estados Unidos.
Durante la Copa del Mundo, Lescano realizó distintos viajes relámpago para alentar al equipo de Lionel Scaloni desde las tribunas. En cada uno de ellos estuvo acompañado por su hijo Toto, con quien comparte la pasión por el fútbol.
La crisis que atravesó Pablo Lescano con Cecilia Calafell
Meses atrás, el nombre del cantante también estuvo en el centro de la escena por las versiones de una separación de Cecilia Calafell. La información fue dada a conocer por Fernanda Iglesias en Puro Show, donde aseguró que la pareja había decidido tomar distancia tras una crisis.
“Su mujer oficial siempre fue Cecilia, la que lo bancó, la que crió a sus hijos, la que, digamos, bancó cuando él estuvo internado, adicciones, un montón de temas de salud graves… Ella perdonó muchas infidelidades porque se supo de otras relaciones que él tuvo. Lo banca mucho y lo sigue bancando”, comentó la panelista en abril.
Luego agregó: “Lescano tiene un tema con la paternidad, que estaría como flojo de papeles. Bianca, su hija mayor, cantaba con él; después quedó embarazada y él, según me contaron, se enojó porque no iba a poder seguir cantando con él. Después está Brian, el chico que reconoció en 2022 y después dejó de darle bola. La verdad, pobre Brian, que lo ama a su padre, pero cada vez que quiere recurrir a él, él no está”.
Con el correr de las semanas, la situación dio un giro. Pablo Lescano y Cecilia Calafell dejaron atrás el distanciamiento y decidieron apostar nuevamente a la relación. La reconciliación quedó reflejada en las redes sociales, donde ambos compartieron distintas imágenes juntos, confirmando que volvieron a darse una oportunidad.
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