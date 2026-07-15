El posteo de Pablo Lescano que sorprendió a los fanáticos de Damas Gratis

“Su mujer oficial siempre fue Cecilia, la que lo bancó, la que crió a sus hijos, la que, digamos, bancó cuando él estuvo internado, adicciones, un montón de temas de salud graves… Ella perdonó muchas infidelidades porque se supo de otras relaciones que él tuvo. Lo banca mucho y lo sigue bancando”, comentó la panelista en abril.

Luego agregó: “Lescano tiene un tema con la paternidad, que estaría como flojo de papeles. Bianca, su hija mayor, cantaba con él; después quedó embarazada y él, según me contaron, se enojó porque no iba a poder seguir cantando con él. Después está Brian, el chico que reconoció en 2022 y después dejó de darle bola. La verdad, pobre Brian, que lo ama a su padre, pero cada vez que quiere recurrir a él, él no está”.

Con el correr de las semanas, la situación dio un giro. Pablo Lescano y Cecilia Calafell dejaron atrás el distanciamiento y decidieron apostar nuevamente a la relación. La reconciliación quedó reflejada en las redes sociales, donde ambos compartieron distintas imágenes juntos, confirmando que volvieron a darse una oportunidad.