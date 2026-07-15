La inquietante frase de Zoe Bogach que alarmó a sus seguidores: "Voy a tomarme un descanso de este mundo"

Qué dijo Manuel Ibero sobre Zoe Bogach

Manuel Ibero | Zoe Bogach

Tras abandonar la casa de Gran Hermano, Manuel Ibero participó del streaming La Cumbre, donde Santiago del Moro y Santiago “Tato” Algorta le consultaron por una de las frases que más repercusión tuvo durante su paso por el reality y que muchos relacionaron con Zoe Bogach.

“Te quiero preguntar por una frase que fue la que más ruido generó en toda la edición. Dijiste que ‘cuando alguien es manipulado es culpa de esa persona porque se deja manipular’, es una frase muy polémica que hizo mucho ruido hablando en contexto de la situación con Zoe”, le señaló Tato.

Sorprendido, el exjugador respondió: “Ah, ¿estaba hablando de lo de Zoe y por eso tuve el DAR por esa frase termina siendo?”.

En ese momento, Santiago del Moro intervino para recordarle: “Tuviste el DAR por varias cosas. También dijiste que vos ibas a Gran Hermano a sacarte el mote del ‘exnovio de…’”.

Al profundizar sobre aquella declaración, Manuel explicó: “Para mí si te manipula una persona, sí, es porque te estás dejando manipular. A ver: Pinco me manipulaba un montón de veces para que le diera helado o para que hiciera tal cosa, y se lo permitía porque era Pincoya”.

“¿Pero no creés que quien es manipulado es una víctima?”, le preguntó entonces Tato. Ibero respondió: “Sí, obviamente. Depende de si la intención termina siendo manipular, ahí lo que se juzga es la intención: si yo quiero ir a manipularte a vos, ahí sí”.

“Pasa que si es manipulación, es con intención”, retrucó Algorta. Finalmente, el ex GH cerró: “No, a veces estás manipulando y no te das cuenta. Movés hilos de cosas que no te das cuenta”.