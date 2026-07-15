Un conductor de la TV chilena defendió a la Selección: "Que ganen los argentinos, me caen bien"

"Yo quiero que Argentina gane el mundial", se lo escucha decir sin filtro al comienzo. Luego, Neme aclara: "Yo no sé por qué hay una argentino fobia en el mundo, no entiendo por qué todo el mundo está como "no, que pierdan", "no, que son picados"". Pero, en sus declaraciones, el conductor continuó: "Juegan bien, son competitivos, es un país entretenido, tiene buena oferta teatral, tiene buena oferta artística, se come maravilloso".