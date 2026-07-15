Franzizca presentó "AMIGA", el álbum que la convierte en la primera argentina en editar con el sello de Nina Kraviz
La artista lanzó un trabajo de ocho canciones en Trip Recordings y también rinde homenaje a la identidad y la cultura del país.
Franzizca dio un nuevo paso en su carrera con el lanzamiento de "AMIGA", un álbum de ocho canciones que no solo consolida su propuesta artística, sino que además marca un hecho histórico: se convirtió en la primera artista mujer argentina en editar un disco en Trip Recordings, el sello europeo de la reconocida DJ y productora Nina Kraviz.
El nuevo trabajo presenta una fuerte impronta experimental, donde las voces, las texturas electrónicas y las bases techno se fusionan para construir un universo sonoro propio. Según la propuesta de la artista, "AMIGA" representa una búsqueda constante entre la sensibilidad y la intensidad, dando lugar a un recorrido emocional que desafía las estructuras tradicionales y sorprende en cada una de sus canciones.
Para celebrar este importante lanzamiento, Franzizca realizó una fiesta especial en Bimbi Nilo, en la ciudad de Buenos Aires, donde compartió el estreno junto a colegas, invitados y seguidores en una noche dedicada íntegramente a presentar su nuevo material.
Un disco con identidad argentina
Días antes del estreno oficial, la artista había ofrecido un exclusivo show junto a Nina Kraviz, en el marco de una edición especial organizada por Trip Recordings en Buenos Aires. El evento reunió música, arte y una cuidada propuesta estética, con "AMIGA" como eje central de la celebración.
Nacida en Buenos Aires, Franzizca decidió que este álbum también funcionara como un homenaje a sus raíces. El artwork fue diseñado por la propia cantante utilizando los colores de la bandera argentina y el repertorio incluye múltiples referencias culturales. En "Sexy Moria" incorpora frases célebres de Moria Casán, mientras que en "Blue Girl" aparece la palabra "Microdancing", un guiño a Babasónicos y a la influencia que la banda tuvo en su formación artística.
Con este lanzamiento, Franzizca reafirma una identidad construida sobre la experimentación y la exploración sonora, apostando por una obra que convierte las emociones en música y que, al mismo tiempo, llevará símbolos de la cultura argentina a una proyección internacional. "AMIGA" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
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