Franzizca presentó "AMIGA", el álbum que la convierte en la primera argentina en editar con el sello de Nina Kraviz

Nacida en Buenos Aires, Franzizca decidió que este álbum también funcionara como un homenaje a sus raíces. El artwork fue diseñado por la propia cantante utilizando los colores de la bandera argentina y el repertorio incluye múltiples referencias culturales. En "Sexy Moria" incorpora frases célebres de Moria Casán, mientras que en "Blue Girl" aparece la palabra "Microdancing", un guiño a Babasónicos y a la influencia que la banda tuvo en su formación artística.