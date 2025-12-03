El rating que marcó la noche: cómo le fue a MasterChef, Pasapalabra y el resto de la TV
El martes dejó un nuevo liderazgo en Telefe, cambios de mando en El Trece y una disputa ajustada en América TV.
La jornada del martes 2 de diciembre volvió a mostrar el movimiento constante del rating televisivo, con una competencia cada vez más reñida entre los programas emblemáticos de cada señal. Telefe logró imponerse nuevamente, impulsado por el sólido rendimiento de MasterChef Celebrity, que se mantuvo en la cima como lo más visto del día.
El Trece, mientras tanto, recuperó terreno gracias a Buenas Noches Familia, que desplazó a Ahora Caigo y El Zorro en su franja. América TV logró posicionar a LAM en un lugar destacado dentro de su grilla, superando a Bendita, mientras que El Nueve y la TV Pública mantuvieron promedios similares a los de días anteriores.
MasterChef Celebrity volvió a justificar su rol de tanque de Telefe con 12.5 puntos de rating, seguido por MasterChef Celebrity II, que logró 9.3. Pasapalabra completó un podio íntegramente del canal con 7.7 puntos. A estos números se sumaron El noticiero de la gente y Telefe noticias, ambos con 6.8, consolidando una noche más que positiva para la señal.
En El Trece, la sorpresa fue Buenas Noches Familia, que con 5.0 puntos consiguió imponerse en la franja y superar a Ahora Caigo, que obtuvo 4.9. El Zorro mantuvo un 4.4, cifra estable pero insuficiente para sostener el liderazgo. La señal cerró la jornada con un promedio general de 3.7, lejos de la punta pero con una mejora respecto a emisiones anteriores.
América TV tuvo como figura destacada a LAM, que alcanzó 3.2 puntos, imponiéndose sobre Intrusos (2.4) y DDM (2.1). La franja nocturna fue clave para el canal, que cerró la jornada con 2.0 puntos generales. El Nueve mantuvo una competencia más pareja, con Bendita (2.5) como su programa más visto, seguido de Telenueve al mediodía y Bienvenidos a Ganar, ambos con 1.9. La TV Pública, en tanto, registró los números más bajos, con varios programas promediando entre 0.1 y 0.2 puntos.
Rating: todos los números del martes 2 de diciembre
El top five
- MasterChef Celebrity 12.5
- MasterChef Celebrity II 9.3
- Pasapalabra 7.7
- El noticiero de la gente y Telefe noticias 6.8
- Cortá por Lozano 6.4
Los promedios
- Telefe 7.0
- El Trece 3.7
- América TV 2.0
- El Nueve 1.6
- TV Pública 0.1
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario