El rating que marcó la noche: cómo le fue a MasterChef, Pasapalabra y el resto de la TV

América TV tuvo como figura destacada a LAM, que alcanzó 3.2 puntos, imponiéndose sobre Intrusos (2.4) y DDM (2.1). La franja nocturna fue clave para el canal, que cerró la jornada con 2.0 puntos generales. El Nueve mantuvo una competencia más pareja, con Bendita (2.5) como su programa más visto, seguido de Telenueve al mediodía y Bienvenidos a Ganar, ambos con 1.9. La TV Pública, en tanto, registró los números más bajos, con varios programas promediando entre 0.1 y 0.2 puntos.